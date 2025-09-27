Aramäer begrüßen Markelsheim/Eleprsheim in Sontheim Ost

wir heißen heute alle ganz herzlich zum heutigen Heimspieltag auf dem Schulsportplatz in Sontheim willkommen. Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen vom SC Böckingen und der SGM Markelsheim/Elpersheim mit ihren Fans. Ebenfalls herzlich willkommen heißen wir die Schiedsrichter der heutigen Partien, Herrn Cem Karakasoglu aus Neckarsulm und Herrn Dzenis Bazdar aus Schwäbisch Hall.

Unsere Zweite Mannschaft hat in den ersten drei Spielen sechs Punkte gesammelt und will nach der knappen Niederlage gegen die TG Böckingen II heute gegen den SC Böckingen wieder punkten. Wir drücken die Daumen!

Auch unsere Erste Mannschaft hat am letzten Spieltag erstmals Punkte liegen lassen. Nach einem leidenschaftlichen Kampf bei der TG Böckingen und dank eines unermüdlichen Maurice Steller konnten wir uns aber immerhin einen Punkt sichern. Dieser könnte noch goldwert sein und war in jedem Fall ein Gewinn für unsere Moral. Das hart umkämpfte Feld der Bezirksliga Bezirksliga Franken führen wir weiterhin an und können mit Stolz auf einen sehr starken Saisonstart in der Liga zurückblicken. Das Pokalaus haben wir abgehakt. Der Fokus liegt nun einzig auf der Liga und nun heißt es: weiterkämpfen und fleißig punkten!