Aramäer begrüßen Lauffen zum TopSpiel der Bezirksliga Franken

Herzlich willkommen an der Badstraße auf dem Kunstrasen und im Frankenstadion -

Ein besonderer Gruß gilt unseren heutigen Gästen: dem SSV Auenstein und den Sportfreunden Lauffen mit ihren jeweiligen Fangruppen. Ebenso herzlich willkommen heißen wir die Unparteiischen der heutigen Partien: Herrn Emre Tuczuoglo (Weinsberg) und Herrn Jonas Weber (Korb). Wir wünschen allen faire und sportliche Begegnungen!

Uns erwarten heute zwei Topspiele mit maximaler Brisanz.

Unsere Zweite Mannschaft ist hochmotiviert, dem souveränen Spitzenreiter der Kreisliga B3, dem SSV Auenstein, Paroli zu bieten und ihnen heute ein Bein zu stellen. Es ist die perfekte Gelegenheit, unser Potential auf den Platz zu bringen!

Danach kommt es zum absoluten Gipfeltreffen im Spiel unserer Ersten Mannschaft gegen die Sportfreunde Lauffen. Das ist Erster gegen Zweiter, die zwei heißesten Teams der Liga! Beide Mannschaften spielen eine sensationelle Runde.

Unsere Aramäer haben mit beeindruckenden 18:1 Toren und 12 Punkten aus den letzten vier Spielen eine wahre Serie hingelegt. Heute haben wir die großartige Chance, den Vorsprung auf Rang zwei auf wichtige fünf Punkte auszubauen. Nun gilt es, nicht nachzulassen und gegen die starken Sportfreunde genauso entschlossen aufzutreten!

Wir hoffen auf attraktive, faire und unterhaltsame Spiele, die – bei aller Gastfreundschaft – am Ende hoffentlich mit jeweils drei wichtigen Punkten in der Aramäer-Familie bleiben.

Sportliche Grüße,

Euer Stadionsprecher

Dominik Schwarz