Aramäer begrüßen Erlenbach

Wir heißen euch alle ganz herzlich zu unserem heutigen Heimspieltag hier an der Badstraße willkommen! Ein besonderer Gruß geht an unsere heutigen Gäste: die SU Neckarsulm2 und den TSV Erlenbach mit ihren jeweiligen Fans. Ebenfalls herzlich willkommen heißen wir die Unparteiischen der heutigen Partien: Herrn Kenan Karakus aus Großaspach und Herrn Silas Walz aus Pfedelbach.

Unsere Erste Mannschaft hat dem Negativtrend mit einem 4:1 gegen Mulfingen und einem 6:0 in Wachbach eindrucksvoll entgegen gewirkt. Nun gilt es die Form im Idealfall noch zu steigern. Das Restprogramm der Hinrunde hat es in sich . Mit den Sportfreunden aus Untergriesheim und Lauffen so wie dem FC Union und dem Friedrichshaller SV warten nach diesem Wochenende noch vier Spitzenteams auf uns.

Unsere Zweiten Mannschaft möchte nach zwei Niederlagen wieder zurück auf die Siegerstraße. Wir drücken die Daumen, dass dies gegen die Zweitvertretung der SportUnion Neckarsulm gelingt.

Heute empfangen wir den TSV Erlenbach. Im Februar haben wir zu spüren bekommen wie unangenehm dieser Gegner zu bespielen ist. Vor allem auch weil die Erlenbacher neben ihrer kämpferischen Stärke auch immer wieder exzellente spielerische Nadelstiche gesetzt haben.

Und auch in dieser Saison ist der TSV, der von vielen als einer der Top-Abstiegskanidaten gehandelt worde, sehr stabil unterwegs und steht mit soliden 13 Punkten aktuell deutlich über dem Strich. Der Kader verfügt über eine gute Qualität und kann in der Bezirksliga Franken an einem guten Tag definitiv jedem ein Bein stellen.

Auch heute müssen wir also wieder Vollgas geben um die Punkte in Heilbronn zu behalten.

Wir hoffen auf attraktive, faire und unterhaltsame Spiele, die – trotz aller Gastfreundschaft – am Ende hoffentlich mit jeweils drei wichtigen Punkten für unsere Aramäer enden.

Sportliche Grüße,

Euer Stadionsprecher

Dominik Schwarz