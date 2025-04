Aramäer begrüßen den SC Amrichshausen in Sontheim

Zunächst erwartet uns in der Kreisliga B3 ein echtes Derby gegen den SC Böckingen, einen Traditionsverein, der erst kürzlich in der Bezirksliga spielte Aktuell belegt der SC den 9. Tabellenplatz, während unsere zweite Mannschaft auf Rang 6 liegt. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung!

Im Anschluss steigt das Bezirksligaduell unserer ersten Mannschaft gegen den Aufsteiger SC Amrichshausen. Der SCA hat in der letzten Saison Historisches geleistet und spielt nun erstmals in der Bezirksliga. Auch wenn die Saison in dieser starken Liga herausfordernd ist, hat Amrichshausen bereits gezeigt, was in ihnen steckt. Das Hinspiel im Oktober, bei dem sie ihren ersten Punkt in der Bezirksliga feiern konnten, ist uns noch gut in Erinnerung – ein engagierter Auftritt, bei dem sie uns auch spielerisch ebenbürtig waren. Mit acht Punkten in der Rückrunde haben sie nur drei Zähler weniger geholt als unsere Aramäer. Wir sind also gewarnt und wissen, dass wir diesen Gegner keinesfalls unterschätzen dürfen.