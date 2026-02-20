Aramäer begrüßen Botenheim zum Rückrundenauftakt

– Foto: Aramäer Heilbronn

zum ersten Heimspieltag im Jahr 2026 heißen wir unsere Gäste aus Klingenberg und Botenheim sowie die mitgereisten Fans herzlich willkommen an der Badstraße!

Unserer Zweiten Mannschaft wünschen wir viel Erfolg im Derby gegen den SSV Klingenberg. Da beide Teams in der Tabelle direkte Nachbarn sind (Platz 5 gegen Platz 6), verspricht dieses Duell eine Menge Spannung.

Ein ebenso herzlicher Gruß gilt unseren Unparteiischen: Wir begrüßen Frau Tamara Langwisch (SV Hegnach),- Sie wird die Bezirksliga-Partie leiten - sowie Herrn Sven Kühner (TSV Lehrensteinsfeld) für die Begegnung der Kreisliga B-Partie.

Unsere Erste Mannschaft bekommt es heute mit dem TSV Botenheim zu tun. Nach einem etwas holprigen Start im Sommer hat sich der Aufsteiger hervorragend in der Liga etabliert. Der TSV verfügt über individuell starke Spieler, von denen einige bereits höherklassig überzeugt haben.

Für unsere Jungs gilt es daher, von der ersten Minute an so hellwach zu sein wie beim Hinrundenauftakt auf der Botenheimer Heide. Wir freuen uns auf das Aufeinandertreffen zweier spielstarker Mannschaften. Mit spielerischer Finesse, einer positiven Körpersprache und kühlem Kopf wollen wir die drei Punkte heute in Heilbronn behalten.

Die Ergebnisse der Vorbereitung sollte man bekanntlich nicht überbewerten. Punktuelle Veränderungen in der Winterpause gab es. Details dazu findet ihr im ausführlichen Bericht hier im Stadionheft oder auf FuPa. Allen Neuzugängen rufen wir ein herzliches Willkommen zu – wir freuen uns, dass ihr an Bord seid!

Wir wünschen allen Zuschauern einen packenden Fußballnachmittag. Bei aller Gastfreundschaft hoffen wir natürlich, dass die Punkte heute bei den Aramäern bleiben!

Sportliche Grüße

Euer Stadionsprecher

Dominik Schwarz