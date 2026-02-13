Araik Arshakyan auch 2026/27 mit Lila-Weiß im Herz und auf dem Rasen

Araik Arshakyan (VfR Neumünster) mit Sportdirektor Lars Neca. – Foto: VfR Neumünster

Araik Arshakyan hat seinen Vertrag bis Saisonende 2026/27 verlängert. Nach dem Einstieg in die 2. Mannschaft (Sommer 2024) geht es nun in die zweite volle Oberliga-Saison mit der 1. Herrenmannschaft für den 20-Jährigen.

Der Mittelfeldspieler kam von der U19 des TSV Kronshagen zu den Veilchen und hat 12 Oberliga-Einsätze für den VfR Neumünster auf seinem Konto.

„Araik ist ein sehr lernfähiger Spieler und hat sich trotz anderer Angebote aus der Oberliga dazu entschieden, weiter mit unserem Team und Trainer-Staff die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen“, freut sich Sportdirektor Lars Neca über die Zusage. „Er hat gerade in den letzten Monaten gezeigt, dass er sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat. Araik ist zudem menschlich eine echte Bereicherung für unser Team und zeigt immer wieder, dass er Lila-Weiß im Herzen trägt. Umso mehr freut es uns, einen talentierten jungen Spieler aus der Region weiter binden zu können.“