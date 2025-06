ARAG Jugendpokal in Arnoldsweiler

Im Bertram-Möthrath-Stadion in Arnoldsweiler, Hölderlinweg 9, wird am Donnerstag, 19.06.2025 (Fronleichnam) zum 10. Male die Endspiele im ARAG-Pokal der B-, C- und D-Juniorinnen ausgespielt. Im Rahmen des großen FVM-Finaltags der Mädchen, geht es für insgesamt sechs Teams um den Titel.

Los geht es bereits ab 11.00 Uhr mit dem Finalspiel der D-Juniorinnen zwischen dem Bayer Leverkusen und der Alemannia Aachen.