App’s zur effizienten digitalen Vernetzung im Vereinsleben

Ein Sportverein ist auf eine reibungslose sowie effektive Kommunikation angewiesen, denn ganz gleich, ob es darum geht, vereinsinterne Angelegenheiten zu besprechen oder nach außen hin mit den Fans zu kommunizieren, ein Verein lebt vom aktiven Austausch. Früher war dieser Aspekt stets mit großer Mühe verbunden, denn umständliche Telefonlisten oder nervige Kettenmails wurden dazu genutzt, um Vereinsinformationen zu teilen. Das war nicht nur viel Arbeit, sondern man wusste auch nie so recht, ob die versendeten Informationen letztlich auch beim Ansprechpartner angelangt sind. Glücklicherweise ist die Kommunikation für Sportvereine inzwischen wesentlich einfacher und effektiver gestaltet, denn mit entsprechenden Apps ist es möglich, die Kommunikationswege zu verkürzen und sogar Events oder Chatgruppen anzulegen. Diese moderne Form der Kommunikation hat für Sportvereine eine Vielzahl an Vorteile und darum lohnt es sich, auf eine App zur digitalen Vernetzung im Vereinsleben zu setzen.

Das digitale Zeitalter ermöglicht Kommunikation auf kurzen Wegen Zeit ist Geld – das alte Sprichwort mag abgedroschen klingen, aber es enthält auch einen Funken Wahrheit und gilt auch insbesondere für das Thema Kommunikation bei Sportvereinen. Manchmal ist es notwendig, dass Informationen rasch von A nach B gelangen. Der Postweg ist gewiss nicht mehr die 1. Wahl und auch der Kommunikationsweg via E-Mail erscheint aus der Zeit gefallen. Eine moderne Kommunikations-App kann hingegen genau jene Dienste anbieten, welche ein gut aufgestellter Sportverein braucht, um intern und nach außen hin eine qualitative Kommunikation zu betreiben. Apps sind schnell, übersichtlich und halten zahlreiche Features bereit, welche einem Sportverein zudem die Planung von Veranstaltungen ermöglicht.



Kurze Kommunikationswege mit einem klaren Weg zum ausgegeben Ziel sind für einen Sportverein von großem Interesse. Insbesondere bei der Planung einer neuen Veranstaltung wie einem Fußballspiel kommt es darauf an, klar und direkt zu kommunizieren. Eine Event-App ist in diesem Zusammenhang eine clevere Wahl, denn Events und Spiele können unkompliziert im Kundenportal auf doitactive.de/business erstellt werden, sodass Vereine ihre Events für eine große Zielgruppe sichtbar machen können. Die App ergänzt dies durch schnelle sowie sichere Kommunikation mit Team und Teilnehmern – egal ob bei Spielverlegungen, Treffpunkten oder kurzfristigen Absprachen.



Um welche Uhrzeit trifft sich die Mannschaft? Wann beginnt das Warmmachen? Wer ist eigentlich der Gegner und wann wird das Fußballmatch angepfiffen? In der doitactive.de App können Fußballvereine für jedes einzelne Spiel ein Event anlegen und den Spielplan so detailreich festlegen. Auch Spieler und Spielerinnen, Eltern oder Fans profitieren: Per App wissen sie über den Veranstaltungskalender sofort, wann das nächste Heimspiel stattfindet – und können direkt mit dem Team kommunizieren. Nicht nur das, denn auch andere Vereinsevents wie Spielerbesprechungen oder die jährliche Weihnachtsfeier können in der Eventapp festgehalten und besprochen werden. Darüber hinaus haben Vereine aus anderen Bereichen wie Kultur, Musik oder der Jugendförderung die Chance, die Angebote aus der vielseitigen App wahrzunehmen. Downloadbar ist die doitactive.de App im Google Play Store oder im Apple App Store.





Fußballvereine profitieren von möglichen Event- und Kommunikations-App‘s Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt und gerade in Deutschland existieren zahlreiche Vereine, welche sich auf die Sportart spezialisiert haben, bei welcher das Runde ins Eckige muss. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Konkurrenz groß ist, denn es gilt, sich auf allen Ebenen gegen andere Vereine im fairen sportlichen sowie im marketingtechnischen Wettkampf durchzusetzen. Hierbei spielt auch die Planung von Events sowie die vereinsinterne Kommunikation eine gewichtige Rolle. Mit einer hochwertigen Kommunikations- und Event-App ergeben sich die nachfolgenden Vorteile, welche Fußballvereine nutzen können, um in den beiden genannten Punkten in der oberen Liga mitspielen zu können:

Schneller sowie wirksamer Austausch der Vereinsmitglieder über Chat

Fachgerechtes Marketing für geplante Events des Fußballvereins

Echte Verbindungen zwischen Spielern und Zuschauern schaffen

Vereinsinteressenten spannende Freizeitangebote vorstellen

Veranstaltungen leicht und übersichtlich planen sowie präsentieren

Größere Reichweite an Interessenten erreichen

Begegnungen echter Menschen in Aussicht stellen – dank digitaler Hilfsmittel

Vernetzung innerhalb des Fußballvereins verbessern

Die Vernetzung auch zu anderen Fußballvereinen ausweiten

Suchen Mitglieder! Die Gewinnung neuer Vereinsmitglieder und Fans ist auch in der digitalen Ära eine Herausforderung. Eine große Herausforderung der heutigen Zeit ist die Neugewinnung von Mitgliedern für Sportvereine. Der Alltag der Menschen hat sich in den letzten Jahren stark verändert, denn heute stehen uns generell mehr Freizeitaktivitäten zur Verfügung, als dies früher der Fall war. Während früher vor allem die Sportvereine im eigenen Ort die erste Anlaufstelle waren, besteht heute die Qual der Wahl.

