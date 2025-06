Appeln ist Gastgeber des Beverstedter Gemeindeturniers

Schon im Vorjahr war der TSV Appeln Gastgeber des beliebten Turniers. In diesem Jahr wäre die SG Beverstedt als Ausrichter an der Reihe gewesen, doch Umbaumaßnahmen am Beverstedter Sportplatz ließen eine Austragung in diesem Jahr nicht zu und die Appelner sprangen ein.



Am Samstag und Sonntag rollt der Ball bereits bei der Jugend. Am Donnerstag, 3. Juli beginnen die Gruppenspiele bei den Herren. Hier haben die Anhänger der Vereine erstmals die Chance die Neuzugänge der Mannschaften zu beobachten.