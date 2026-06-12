Appelmann: »Mehr positive als negative Überraschungen« Von einer „Saison mit mehr guten als schlechten Überraschungen“ spricht Kalli Appelmann von Claus Rosenberg · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Wormatia Worms ist der Platzhirsch im Kreis Alzey-Worms. Das Bild stammt aus dem Heimspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach und zeigt David Schehl (Wormatia, schwarz), Keita Kinoshita, Jan Mahrla und Tim Puttkammer. Archivfoto: Christine Dirigo / pakalski-press

Alzey/Worms. Wenige Tage, nach denen die Spielzeit 2026/27 im Kreis Alzey-Worms Geschichte ist, zieht Kreisvorsitzender Kalli Appelmann Bilanz. Als „super“ wertet er, dass neben Wormatia Worms auch der TSV Gau-Odernheim künftig weiter in der Oberliga spielt. „In dieser Liga sind wir in der kommenden Runde also wieder mit zwei Teams vertreten. Das ist für einen Kreis unseres Zuschnitts erfreulich“, so der Alzeyer. Dass die Wormaten hinter den Erwartungen geblieben sind – geschenkt. Die Petersberger hätten sich als Aufsteiger indes „sehr stark präsentiert“.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. TuS Neuhausens Los zeigt die Stärke der Landesliga Von TuS Neuhausen in der Landesliga „hätte ich mehr erwartet“, so Appelmann weiter. Der Aufsteiger stürzte als Tabellenletzter direkt in die Bezirksliga zurück. Dies klassifiziert der Alzeyer als Indiz dafür, wie „stark diese Landesliga ist“. Die anderen Klubs, also Wormatia Worms II, SV Gimbsheim und die TSG Pfeddersheim „haben die Erwartungen erfüllt“.

Der FSV Saulheim, der VfL Gundersheim und der SV Horchheim verteidigten ihren Bezirksliga-Status. Anders TuS Wörrstadt, die nach einer guten Vorrunde als Aufsteiger zurück in die A-Klasse muss. „Der Abgang von Torben Seib in der Winterpause dürfte ein paar Punkte gekostet haben“, mutmaßt Appelmann. Als ehemaliger Trainer und aktiver Fußballer weiß er aber auch viel von der Fußballer-Psyche. Die erfolgsverwöhnten Wörrstädter wurden in dieser Saison wieder mal mit Rückschlägen konfrontiert. Das kann das Team auf dem falschen Fuß erwischt haben. Appelmann: „Gegen den Abstieg zu spielen, ist für eine Mannschaft, die gewohnt ist, vorne mitzuspielen, eine völlig andere Situation.“ Daran muss sie wachsen oder sie wird wahrscheinlich daran brechen. Höchsten Respekt zollt Appelmann dem A-Klassen-Absteiger Ataspor Worms. Obwohl die Mannschaft auf der „letzten Rille gelaufen“ sei, habe der Klub seine Mannschaft nicht abgemeldet. „Vor dem Klub ziehe ich den Hut“, kommentiert der Kreisvorsitzende. Wegen des Personalmangels hätten andere Vereine längst die Reißleine gezogen und damit den Wettbewerb verzerrt. Ataspor Worms aber, das bereits seine Teilnahme für die kommende Runde signalisierte, biss sich durch.