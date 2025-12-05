Appell: Sportvereine sind keine Dienstleister

Die Probleme, die die SGE Bedburg-Hau hatte und hat, sind fraglos keine Seltenheit. – Foto: Stefan Klümpen

Ein Jahr ohne gewählten Vorsitzenden, ein Verein fast am Abgrund: Die

SGE Bedburg-Hau ist nur ein Beispiel für ein größeres Problem. Was passiert, wenn wir alle weiterhin nichts tun? Ein Appell.

Nach langem Warten hat die SGE Bedburg-Hau endlich einen neuen Vorsitzenden – Tim Kisters. Damit endet eine lange Leidenszeit. Der Verein stand sprichwörtlich vor dem Abgrund, da sich ein Jahr lang niemand finden ließ, der den Vorsitz übernehmen wollte. Das ist kein Einzelfall. Und es ist auch nicht neu. Aber es ist ein Symptom einer Entwicklung, die gefühlt immer mehr an Tempo aufnimmt. Wer übernimmt Verantwortung?

Immer wieder gibt es Vereine, die einen Existenzkampf führen müssen, weil niemand Verantwortung übernehmen will oder kann. Und dabei geht es nicht nur um Posten im Vorstand. Auch viele Helfer werden immer weniger. Die Gründe? Sie sind so komplex wie das Problem selbst. Ist es Zeitmangel, ist es die berufliche Belastung, sind es familiäre Strukturen? Bestimmt auch. Aber Tim Kisters hat recht, wenn er sagt, dass man es sich manchmal zu einfach mache. Jeder habe doch mal eine Stunde Zeit, um mit anzupacken. Aber wie lassen sich Vereinsmitglieder mehr fürs Ehrenamt begeistern? Tim Kisters hat einen Plan. Kann dieser Plan aufgehen? Ja, kann er. Denn in dieser schnelllebigen und sich stark verändernden Welt, in der Empörung oft vor Rücksicht kommt, in der Hass auf mehr Begeisterung stößt als Nächstenliebe, muss jede Ressource genutzt werden.