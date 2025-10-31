Appell der SG Wattenscheid 09 an die Fans: "Lasst die Finger von Pyro"

Nach elf Spieltagen ist der frühere Bundesligist noch ungeschlagen und führt die Tabelle an. Nach drei Jahren könnte die Rückkehr in die Regionalliga West gelingen, auch dank großer Unterstützung auf den Fanrängen. In der laufenden Spielzeit pilgert stets eine vierstellige Kulisse in das frisch modernisierte Lohrheidestadion. Doch der Eifer der Fans kostet der SG Wattenscheid 09 immer wieder Geld, das an anderer Stelle besser angelegt wäre.

Nun appelliert die SG Wattenscheid 09 an ihre Fans, künftige Geldstrafen unbedingt zu vermeiden.

Das Verwenden von Pyrotechnik ist bekanntlich in deutschen Fußballstadien verboten. Davon lassen sich die SG-Fans aber nicht beirren und zündeln fleißig weiter. Jedes Mal wird es teurer für den Verein, der für das Westfalenpokal-Heimspiel Mitte Oktober gegen Westfalia Rhynern nun eine Geldstrafe in Höhe von 600 EUR bezahlen muss, wie der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) heute in seinen offiziellen Mitteilungen bekanntgibt.

wer schon einmal in der Lohrheide war, der weiß: Euer Support ist etwas Besonderes. Laut, leidenschaftlich, unverwechselbar. Ihr seid das Herzstück dieses Vereins – Woche für Woche, zuhause und auswärts, in der Lohrheide und an der Berliner.

Doch leider hat das Pokalspiel gegen Rhynern auch eine Schattenseite hinterlassen. Erneut wurde durch 09-Anhänger Pyrotechnik gezündet – und erneut müssen wir als Verein dafür die Verantwortung übernehmen. Dieses Mal bedeutet das eine Geldstrafe von 600 €. Viel Geld für unseren Verein, das wir gut für andere Dinge verwenden könnten: für unsere Jugend, für die Mannschaft, für unsere ehrenamtlichen Helfer, für neue Technik, …

Bereits in der letzten Saison mussten wir einen mittleren vierstelligen Betrag an Strafen wegen unterschiedlicher Vorfälle zahlen. Das tut weh. Denn am Ende leidet darunter vor allem der Verein.

Pyrotechnik mag auf Bildern spektakulär aussehen – aber sie ist gefährlich. Für euch, für andere Fans, für Spieler, für Ordner. Und sie gefährdet das, was wir alle lieben: unsere Gemeinschaft, unseren Verein, unseren Fußball.

Darum unser klarer Appell:

👉 Feuert unser Team an – mit Stimme, mit Herz, mit Leidenschaft.

👉 Aber lasst die Finger von Pyro.

Wir wollen, dass die Lohrheide brennt – vor Emotionen.

Lasst uns gemeinsam zeigen, dass echter 09-Support keine Strafen braucht, sondern Zusammenhalt.

Eure

SG Wattenscheid 09"