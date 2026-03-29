Appell an die Politik: 1. FC Hagenshof vor dem Aus, Rückzug der Ersten Der Rückzug der ersten Mannschaft des 1. FC Hagenshof aus der Kreisliga A Duisburg hat nicht nur sportliche Gründe. Der Verein fühlt sich im Stich gelassen und richtet einen dringenden Appell an die Politik. von 1. FC Hagenshof / Kureptschikow/red · Heute, 10:47 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Hagenshof benötigt Unterstützung. – Foto: David Zimmer

Der 1. FC Hagenshof hat mit sofortiger Wirkung seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Diese Entscheidung ist dem Verein nicht leicht gefallen, basiert jedoch nicht auf dem sportlichen Abschneiden der laufenden Saison, sondern vielmehr auf fehlenden Zukunftsperspektiven. Die Verantwortlichen sehen aktuell keine Möglichkeit mehr, unter den gegebenen Rahmenbedingungen nachhaltig und erfolgreich Fußball in Hagenshof anzubieten.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Sportanlage muss dringend ertüchtigt werden Ein zentrales Problem stellt die Infrastruktur dar: Der Sportplatz, der aus den 1970er-Jahren stammt, wurde seitdem nicht grundlegend modernisiert. Im Vergleich zu vielen anderen Vereinen in Duisburg fehlt es in Hagenshof insbesondere an einem modernen Kunstrasenplatz sowie an entsprechender Förderung und Unterstützung. Während umliegende Vereine in den vergangenen Jahren mit neuen Anlagen ausgestattet wurden, blieb Hagenshof außen vor. Die Folge ist deutlich spürbar: Viele fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil wechseln zu anderen Vereinen mit besseren Trainingsbedingungen – obwohl im direkten Umfeld eigentlich großes Potenzial vorhanden wäre.

Hinzu kommen erhebliche infrastrukturelle Mängel an der bestehenden Anlage. Neben einem zunehmend unbespielbaren Platzzustand sorgen auch Probleme mit Entwässerung und Technik für große Herausforderungen. Selbst grundlegende Dinge funktionieren nicht mehr zuverlässig. Die Nutzung der Flutlichtanlage ist angesichts der aktuellen Energiekosten für einen kleinen Verein kaum noch tragbar. Ohne den 1. FC Hagenshof leiden Gemeinschaft, Integration und Perspektive Die Verantwortlichen sehen daher dringenden Handlungsbedarf und richten einen klaren Appell an die Politik und die zuständigen Stellen: Ohne Unterstützung und Investitionen droht dem Vereinsfußball in Hagenshof langfristig das Aus! Der Rückzug der ersten Mannschaft ist mehr als nur eine sportliche Entscheidung – er ist ein Warnsignal. Wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert, droht ein kompletter Stillstand des Vereinslebens im Stadtteil. Dabei geht es nicht nur um Fußball, sondern um Gemeinschaft, Integration und Perspektiven für Kinder und Jugendliche vor Ort.