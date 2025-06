Apolda vereint Kräfte: VfB und BSC bilden neue Spielgemeinschaft

– Foto: VFB Oberweimar

In Apolda wächst zusammen, was sportlich zusammengehört: Der VfB Apolda und der BSC Apolda bündeln künftig ihre Kräfte im Männerbereich. Ab der kommenden Saison laufen die zweite und dritte Mannschaft beider Vereine gemeinsam als Spielgemeinschaft VfB/BSC Apolda auf. Die erste Mannschaft des VfB bleibt dabei weiterhin eigenständig und tritt wie gewohnt in der Landesklasse an. Die neue SG-Zweite wird in der Kreisliga um Punkte kämpfen, während die SG-Dritte in der 1. Kreisklasse Nord ins Rennen geht.

Karriereenden erzwingen strukturelle Anpassung Den Zusammenschluss notwendig gemacht hat der Rückzug zahlreicher verdienter Spieler. Beim VfB II beenden mit Tobias Müller, Pierre Müller, Martin Mägdefessel, Alexander Meißner, Pierre Darnstedt, Florian Werner und Andranik Tatevosyan gleich sieben erfahrene Akteure ihre Laufbahn. Auch in der ersten Mannschaft des VfB verabschieden sich mit Tobias Döpel und Ion Adamiuc zwei Leistungsträger. Aufseiten des BSC Apolda hängen mit Steve Liebeskind und Ronny König ebenfalls zwei Vereinsikonen die Fußballschuhe an den Nagel. In der vergangenen Saison standen sich VfB II und der BSC noch als Rivalen in der Kreisliga gegenüber – künftig wird gemeinsam statt gegeneinander gespielt.