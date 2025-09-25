Apfeld zeigt vor Topspiel Respekt vor Jüchen

Bei Ratingen 04/19 läuft es derzeit hervorragend. Nach sechs Spieltagen führt das Team von Trainer Damian Apfeld die Tabelle der Oberliga Niederrhein an. Trotz dieser Spitzenposition bewahrt der Coach Ruhe und Gelassenheit.
Wenn am Sonntag das Stadion in Ratingen eingeweiht wird, dann kommt es zum Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein. Der Tabellenführer von Ratingen 04/19 trifft auf den Überraschungszweiten vom VfL Jüchen-Garzweiler. Vor der Saison hätte niemand gerechnet, das die Mannschaft aus dem Tagebau nach sechs Spielen auf Tabellenplatz zwei steht. "Jüchen ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Sie haben sehr viele erfahrene Spieler im Kader, die teilweise schon in der zweiten oder dritten Liga gespielt haben. Das haben natürlich andere Aufsteiger im Normalfall nicht. Im Endeffekt wissen die Jungs ganz genau, wie es in der Oberliga läuft", sagte der Coach in der Reviersport.
Die Gastgeber fallen in den ersten Spielen natürlich mit ihrer Offensive auf: In bisher sechs Spielen erzielten die Ratinger 21 Tore. Der Aufsteiger aus dem Tagebau reist dagegen mit nur acht geschossen Tore an, dabei kassierte die Mannschaft um Cheftrainer Daniel Klinger bisher lediglich vier Gegentore. In drei Spielen behielten die Gäste sogar die weiße Weste. In der Defensive fordert Apfeld mehr Stabilität von seinem Team: "Wir wollen am Sonntag nicht mit Hurra-Fußball beginnen und uns nicht nur auf unsere Offensive verlassen. Es wird auch mal Spiele geben, wo der Ball mal nicht reingeht. Es muss auch mal ein Tor reichen, um zu gewinnen", teilt der Coach weiter mit.
Jeder wird dem Sonntag mit Spannung entgegenfiebern. Schaffen die Blau-Gelben die Serie von Jüchen zu knacken oder gelingt dem Aufsteiger sogar der Auswärtserfolg in Ratingen? Auf dem Papier haben beide Teams klare Stärken: Ratingen verfügt über die bislang treffsicherste Offensive der Liga, während Jüchen mit der stabilsten Defensive beeindruckt. Legt man diese Statistiken gegeneinander, ist ein Sieg für eine der beiden Mannschaften ebenso möglich wie ein hart umkämpftes Unentschieden. Spannung und Taktik werden daher am Sonntag entscheidend sein, es verspricht ein echtes Spitzenspiel zu werden, bei dem jeder Ball umkämpft sein dürfte.
FuPa Niederrhein ist mit FuPa.tv vor Ort!