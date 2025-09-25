Damian Apfeld freut sich auf das Topspiel. – Foto: IMAGO / Norbert Schulz

Apfeld zeigt vor Topspiel Respekt vor Jüchen Oberliga Niederrhein. Das Topspiel am siebten Spieltag steigt in Ratingen. Zur Neueröffnung des Stadions, trifft Ratingen 04/19 auf den VfL Jüchen-Garzweiler. Die beste Offensive spielt gegen die beste Defensive. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfL Jüchen Ratingen Damian Apfeld

Bei Ratingen 04/19 läuft es derzeit hervorragend. Nach sechs Spieltagen führt das Team von Trainer Damian Apfeld die Tabelle der Oberliga Niederrhein an. Trotz dieser Spitzenposition bewahrt der Coach Ruhe und Gelassenheit.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 15:00 live PUSH Wenn am Sonntag das Stadion in Ratingen eingeweiht wird, dann kommt es zum Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein. Der Tabellenführer von Ratingen 04/19 trifft auf den Überraschungszweiten vom VfL Jüchen-Garzweiler. Vor der Saison hätte niemand gerechnet, das die Mannschaft aus dem Tagebau nach sechs Spielen auf Tabellenplatz zwei steht. "Jüchen ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Sie haben sehr viele erfahrene Spieler im Kader, die teilweise schon in der zweiten oder dritten Liga gespielt haben. Das haben natürlich andere Aufsteiger im Normalfall nicht. Im Endeffekt wissen die Jungs ganz genau, wie es in der Oberliga läuft", sagte der Coach in der Reviersport.

Beste Offensive trifft auf stärkste Defensive Die Gastgeber fallen in den ersten Spielen natürlich mit ihrer Offensive auf: In bisher sechs Spielen erzielten die Ratinger 21 Tore. Der Aufsteiger aus dem Tagebau reist dagegen mit nur acht geschossen Tore an, dabei kassierte die Mannschaft um Cheftrainer Daniel Klinger bisher lediglich vier Gegentore. In drei Spielen behielten die Gäste sogar die weiße Weste. In der Defensive fordert Apfeld mehr Stabilität von seinem Team: "Wir wollen am Sonntag nicht mit Hurra-Fußball beginnen und uns nicht nur auf unsere Offensive verlassen. Es wird auch mal Spiele geben, wo der Ball mal nicht reingeht. Es muss auch mal ein Tor reichen, um zu gewinnen", teilt der Coach weiter mit.