Apfeld und die „goldene Zeit“ mit Ratingen 04/19

So richtig angenehm war es nicht an der Feuerbachstraße in Düsseldorf, warm und drückend war es auf dem altehrwürdigen Rasenplatz, der in der Halbzeit der Partie zwischen Landesligist TuRU 80 Düsseldorf und Oberligist Ratingen 04/19 ausführlich gewässert wurde – auch wenn nicht alle Rasensprenger richtig ausgerichtet waren. Einer spritzte munter das Staket an und von da nach links weg hinter den Platz.

Bis dahin hatten auch die Gastgeber schon ein, zwei Chancen verzeichnet, 04/19-Torwart Dennis Raschka war aber stets auf der Höhe gewesen und machte nach der Pause Platz für Nachwuchsmann Sam Koch. Der hatte in der Folge vor allem Arbeit mit dem Ball am Fuß im Aufbauspiel, denn in Halbzeit zwei hatte der Oberligist die Partie auch trotz vier weiterer Wechsel im Griff. Vier Minuten nach dem Seitenwechsel schoss Sven Kreyer knapp vorbei, und auch wenn das für längere Zeit die letzte richtige Möglichkeit der Ratinger war, ließen sie umgekehrt nichts zu.

Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0:0 zwischen den Kontrahenten, wenngleich vor allem die Gäste durchaus schon vor dem Seitenwechsel hätten jubeln können. Doch Linksverteidiger Jimmy Can Attila, der sich zuvor gut in den Strafraum durchgesetzt hatte, scheiterte mit seinem Schuss am Fuß von TuRU-Torwart Marius Delker (35. Minute). Dann kam Rechtsverteidiger Slone Matondo nach tiefem Ball von Yannick Geisler in die „Box“, der Ball wurde ihm kurz vor dem Schuss aber noch weggespitzelt (38.). Und als Spielgestalter Emre Demircan etwa sechs Meter vor dem Tor einmal zu viel antäuschte, grätschte Joshua Sumbunu den Schuss noch ab (42.).

Später Doppelschlag

Zwei Demircan-Freistöße wurden von der TuRU-Mauer abgelenkt, beim zweiten nahm Geisler den Abpraller direkt, der Ball ging abgefälscht neben das Tor (72.). Zielsicherer zeigten sich dann zwei Einwechselspieler: Guiliano Zimmerling schoss aus 17 Metern mit links flach, der Ball prallte an den rechten Innenpfosten, küsste noch den linken und ging ins Netz zum 1:0 der Gäste (82.). Keine Minute später machte Umut Yildiz den Doppelpack zum Sieg nach einem Fehler im Spielaufbau der Düsseldorfer perfekt (83.).

In seinem Fazit fand Damian Apfeld die Partie „ein bisschen zäh“, der Ratinger Chefcoach nahm seine Mannschaft im vierten Testspiel aber auch in Schutz: „Man merkt, dass die Jungs an der Grenze sind. Wir haben alle drei Tage ein Spiel und geben auch im Training kein bisschen nach. Da sieht man dann am Ende auch kleinere Fehler, weil dann die Qualität aufgrund der Belastung nachlässt.“

Zumal 04/19 noch in der Findungsphase ist, sowohl was das Personal als auch die Taktik angeht. Bei der TuRU testete Apfeld erstmals eine Vierer-Abwehrkette in der Vorbereitung, nachdem er in den ersten drei Partien auf eine Dreierkette gesetzt hatte. „Besonders in der ersten Halbzeit hatten wir noch nicht die optimalen Positionierungen, um in unsere Abläufe zu kommen“, urteilte der Trainer und nannte als Beispiel: „Clinton Asare ist eigentlich ein reiner Sechser, musste jetzt aber immer wieder den rechten Part der Innenverteidiger in der Dreierkette spielen. Heute war er dann Innenverteidiger in einer Viererkette und da auch immer wieder für den Aufbau zuständig. Das muss sich alles noch einspielen. Phil Spillmann neben ihm hat diese Probleme nicht, der spielt diese Position halt auch seit Jahren.“

Den Ratingern mehr Variabilität zu verleihen, ist aber Apfelds Ziel, wofür der Trainer die Vorbereitung nutzen muss, die er „goldene Zeit“ nannte, in der er eben „viel ändern, variieren und ausprobieren kann, was die Positionen angeht“. Insgesamt fand er an der Feuerbachstraße: „Es gibt Ansätze und Phasen, mit denen ich zufrieden bin, aber immer wieder auch solche, in denen wir nicht in unsere Struktur kommen. Zum Teil sieht man im Training, dass wir eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Da muss man Geduld haben. Ich bin nicht unzufrieden, sondern mit der Entwicklung einverstanden.“

Weiter geht es am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen DV Solingen (19.30 Uhr), der Eintritt zur Partie im Sportpark Götschenbeck ist frei.