Apfeld: „So ein Selbstvertrauen haben wir dann schon“

Dass Ratingen 04/19 mit dem 3:3 nach 3:1-Führung gegen die Holzheimer SG noch zu einem Gewinner des Spieltages in der Oberliga Niederrhein werden würde, war am Freitagabend nicht abzusehen. Da aber kurz darauf der Verfolger KFC Uerdingen, bei dem die Ratinger am Dienstag ab 19.30 Uhr zum Nachholspiel antreten, 0:1 in Kleve verlor und zudem auch der Tabellenzweite SpVg Schonnebeck am Sonntag das Essener Derby gegen ETB Schwarz-Weiß mit 3:5 daheim in den Sand setzte, vergrößerte der Spitzenreiter seinen Vorsprung: Fünf Zähler sind es nun auf Schonnebeck, je sechs auf die Sportfreunde Baumberg und eben den KFC.
Damian Apfeld gibt zu: „Das hätte man wirklich nicht gedacht“, der 04/19-Cheftrainer sagt aber sofort auch: „Das 3:3 tut trotzdem weh, unabhängig von den anderen. Wir haben den 14. beziehungsweise 15. Spieltag – da schaut man doch noch mehr auf sich als am 30. Spieltag. Dass wir die Führung verspielt haben, ist mehr als ärgerlich. Das passiert, es passiert auch auf höchstem Niveau, aber es schmerzt hinterher.“ Lange mit der Vergangenheit beschäftigen ist aber nicht Apfelds Ding. Daher schließt er das Kapitel Holzheimer SG so ab: „Wir müssen jetzt positive Energie reinbringen. Am Ende des Tages sind wir seit sechs Spielen ohne Niederlage – diese Serie ist positiv. Wir sind nicht in einer Situation, in der wir Trübsal blasen müssen.“
Die Reise nach Krefeld am Dienstag führt den Ratinger Trainer aber doch noch einmal in die jüngere Vergangenheit: Julian Stöhr war schließlich vor seinem Engagement als Uerdinger Trainer Apfelds Assistent bei ETB Schwarz-Weiß Essen. Gemeinsam waren sie in die vergangene Saison gestartet, bis Apfeld sein Amt niederlegte – so rückte Stöhr in die erste Reihe und wechselte vor der aktuellen Spielzeit nach Uerdingen. „Vor der Saison hatten wir noch Kontakt, aber in dieser gar nicht“, sagt der Ratinger Coach und beschreibt seinen ehemaligen Co-Trainer so: „Julian ist auf dem Platz nicht der Lautsprecher, sondern ein ruhiger Vertreter, der Sachen aber klar anspricht. Er ist jetzt das erste Mal Cheftrainer einer Mannschaft von Anfang an – das ist ein anderer Aspekt, als eine schon vorher bekannte Mannschaft in der Saison zu übernehmen. Er ist ein junger Trainer, der seinen Weg gehen wird.“
Stöhr hatte 04/19 die Rolle als Top-Favorit zugeschoben, allerdings ist es ein Heimspiel für den KFC vor sicher einer vierstelligen Zuschauerzahl im wohl bekanntesten Stadion der Oberliga. Daher findet Apfeld: „Ich verstehe beides. Wenn man sich anguckt, wie viele Spieltage Ratingen schon auf Platz eins steht, kann ich nachvollziehen, dass man sagt: Das ist der Top-Favorit. Auf der anderen Seite habe ich auch schon erlebt, wie schwer es ist, in Uerdingen zu bestehen, weil die Fans eine Dynamik entfachen, die sonst in einem Oberliga-Spiel nicht entsteht. Uerdingen, Grotenburg – das gehört zu den schwersten Auswärtsspielen, die man in der Oberliga haben kann.“
Dass der KFC in der fünfthöchsten Liga weiterspielen kann nach seinem Rückzug aus der Regionalliga in der vergangenen Saison, ist für Apfeld im Übrigen ein Rätsel. „Dass eine Mannschaft, die aus dem Spielbetrieb aussteigt, jetzt wieder in dieselbe Klasse aufsteigen kann, ist ja eigentlich unfassbar. Es verwundert jedenfalls schon, dass es solche Statuten des Verbandes gibt, die das zulassen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung und nicht meine Baustelle“, sagt er.
Zurück zum Spiel am Dienstag. Die eigene Personalsituation beschreibt Apfeld als „angespannter als beim KFC“: Ihm fehlt neben dem Langzeitverletzten Slone Matondo und dem angeschlagenen Clinton Asare auch der Kapitän in Uerdingen: Gianluca Silberbach hatte sich im Holzheim-Heimspiel nach rund 30 Minuten eine Zerrung im Bereich der Bauchmuskulatur und Hüfte zugezogen, aber dennoch weitergespielt – erst nach einem verursachten Handelfmeter in der 83. Minute war klar, dass es nicht weitergehen konnte, Phil Spillmann kam und dürfte den Posten in der Innenverteidigung auch am Dienstag und vermutlich auch am Samstag im Spiel bei Union Frintrop von Silberbach übernehmen.
Zumindest beim KFC kann 04/19 aber mit Yannick Geisler rechnen, der als Routinier dem Mittelfeld Struktur geben kann. Ob ihm das künftig wieder öfter gelingt in Ratingen, ist allerdings fraglich. „Er schafft es seit etlichen Wochen leider beruflich kaum noch zum Training, war jetzt auch anderthalb Wochen in einem lange abgesprochenen Urlaub und konnte daher auch nicht trainieren“, berichtet Apfeld. Geisler betreibt mit seiner Familie inzwischen drei Geschäfte einer Einzelhandelskette – das passt nur bedingt zu den Zeiten, in denen für die Oberliga trainiert oder dort gespielt wird.
Daher „müssen wir uns zusammensetzen, vielleicht nächste Woche, und besprechen, wie es weitergeht: Ob er es gar nicht mehr schafft, Oberliga-Fußball und Beruf zu vereinen, oder er absehen kann, dass sich die Situation etwas entspannen kann“, erklärt Apfeld, der Geisler vor der Saison zum Vize-Kapitän machte, das Amt aber nun situationsbedingt an Emre Demircan weitergegeben hat. In Uerdingen steht der 31-Jährige aber 04/19 zur Verfügung und soll die Marschroute seines Trainers mit umsetzen: „Die geht schon dahin, drei Punkte zu holen. So ein Selbstvertrauen haben wir dann schon“, sagt Apfeld.