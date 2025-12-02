Apfeld: „So ein Selbstvertrauen haben wir dann schon“

Zumindest beim KFC kann 04/19 aber mit Yannick Geisler rechnen, der als Routinier dem Mittelfeld Struktur geben kann. Ob ihm das künftig wieder öfter gelingt in Ratingen, ist allerdings fraglich. „Er schafft es seit etlichen Wochen leider beruflich kaum noch zum Training, war jetzt auch anderthalb Wochen in einem lange abgesprochenen Urlaub und konnte daher auch nicht trainieren“, berichtet Apfeld. Geisler betreibt mit seiner Familie inzwischen drei Geschäfte einer Einzelhandelskette – das passt nur bedingt zu den Zeiten, in denen für die Oberliga trainiert oder dort gespielt wird.

Daher „müssen wir uns zusammensetzen, vielleicht nächste Woche, und besprechen, wie es weitergeht: Ob er es gar nicht mehr schafft, Oberliga-Fußball und Beruf zu vereinen, oder er absehen kann, dass sich die Situation etwas entspannen kann“, erklärt Apfeld, der Geisler vor der Saison zum Vize-Kapitän machte, das Amt aber nun situationsbedingt an Emre Demircan weitergegeben hat. In Uerdingen steht der 31-Jährige aber 04/19 zur Verfügung und soll die Marschroute seines Trainers mit umsetzen: „Die geht schon dahin, drei Punkte zu holen. So ein Selbstvertrauen haben wir dann schon“, sagt Apfeld.