Apfeld setzt Ratingen 04/19 ein Ziel im oberen Tabellendrittel

Den ersten lauteren Applaus bekam Jens Stieghorst: Der Präsident von Ratingen 04/19 hatte bei der Saisoneröffnung der Fußballer betont, dass es erstmals seit Jahren wieder „gelb-blaue Trikots“ für die Mannschaften geben werde, und das goutierten die anwesenden Fans. Das Ausweichtrikot bleibt weiß.

Mit welchen Sponsoren die neuen Trikots beflockt werden, war der spannende Teil der Eröffnung, die Mirco Köstring von „Hai Life“ wieder moderierte. Zum 13. Mal setzte 04/19 auf seine „Trikotverlosung“, bei der Sponsoren vorab ein Los für 1000 Euro kaufen können und so mit in die Trommel kommen, aus der die Gewinner gezogen werden. Das waren im Vorjahr 04/19-Beiratsvorsitzender Helmut Steigerwald mit dem ersten Platz des Heimtrikots der Oberliga-Mannschaft, das Pflegeteam Merisa (Auswärtstrikot), die Kneifel GmbH (U23 in der Bezirksliga), die Marc Panzer GmbH (U17) und die Firma Anders und Eifler GbR (U15) gewesen.

Das war im Jubiläumsjahr des 120-jährigen Bestehens eine Premiere gewesen, dass es erstmals fünf Gewinner gab. Die Anzahl behielt 04/19 auch in diesem Jahr bei, allerdings unterscheiden sich die Preise. Weiterhin ging es um die Oberliga-Trikots heim und auswärts, dann aber um Werbung auf dem Trikot einer Jugendmannschaft des Vereins. Auf Rang vier wurde man in diesem Jahr „Sponsor of the day“ bei einem Heimspiel im Stadion, der fünfte Preis ist ein aktuelles, signiertes Trikot der ersten Mannschaft in Wunschgröße.

Als „Glücksfee“ agierte am Freitagabend im Sportpark Götschenbeck die Ehefrau von Bürgermeister Klaus Pesch, Britta Brackmann. Sie zog – nachdem ihr Mann berichtet hatte, dass der Umbau des Stadions mit der neuen Naturrasenfläche im Plan und Ende des Monats abgeschlossen sei – aus den 32 Losen die fünf Gewinner. Den Hauptpreis sicherte sich die Physiotherapie Heitbrink, für die Jonas Oberwinster auf die Bühne kam und launig sagte: „Gut, dass die Chefs heute nicht da sind – die haben gesagt: Bloß nicht den ersten Platz. Nein, im Ernst, wir freuen uns, die ganze Saison vorne drauf zu sein.“ Das Ausweichtrikot ging an ETI Experts GmbH, das der Jugend an Stieghorst, die Kanzlei Schneider landete auf Rang vier, Rigo Eifler auf Platz fünf.

Top sechs als großes Ziel

Sportlich präsentierte 04/19 seine Mannschaften der U17, U19 und U23. Chefcoach Andreas Voss lobte sein Bezirksliga-Team, das von bisher neun Testspielen keines verloren und sieben gewonnen hat, zuletzt gegen den Lokalrivalen Türkgücü Ratingen mit 3:0. „Wir sind ein bisschen jünger geworden im Vergleich zur Vorsaison und hatten einen relativ großen Umbruch, aber die Jungs sind charakterlich einwandfrei, geben vom ersten Tag an Gas und werden von Training zu Training besser“, freute sich Voss.

Und natürlich stand auch der Oberliga-Kader auf der Bühne, der am Sonntag beim A-Ligisten FC Sterkrade 72 in der ersten Runde des Niederrheinpokals sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison hat. Chefcoach Damian Apfeld sprach vom großen Umbruch beim Oberligisten, das Trainerteam sei aber „sehr, sehr zufrieden“, man sei auf einem guten Weg.

Zur Zielsetzung sagte Apfeld: „Ratingen ist ein sehr ambitionierter Verein – es wird dem ganzen Rahmen nicht gerecht, wenn wir sagen: Wir wollen ein bisschen besser abschneiden als letzte Saison. Wir haben verdammt viel Qualität im Kader, das muss sich dann auch in den Ergebnissen widerspiegeln.“ Konkreter: „Platz eins bis sechs muss ganz klar unser Ziel sein. Das sind wir allen schuldig, dem gesamten Umfeld. Die Oberliga ist kein Sprint, sondern ein Marathon, aber wir wollen dafür sorgen, dass die Zuschauer sehr, sehr oft begeistert nach Hause gehen.“ Dafür gab es dann noch mehr Applaus als zu Beginn für Stieghorsts Ankündigung der gelben Trikots.