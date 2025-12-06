Apfeld: „Keine Punkte, aber Herbstmeister – das wäre scheiße“

Da er selber lange in Essen tätig war, kennt er die Adler Union lange: „Ich weiß, was auf uns zukommt. Ich werde noch einige Warnungen aussprechen, dass wir mental dafür bereit sein müssen. Zu Hause ist es für Frintrop noch einmal etwas Besonderes, da hat sich schon das eine oder andere Team schwergetan.“ Die SpVg. Schonnebeck, aktuell Tabellenzweiter, verlor am ersten Spieltag 1:3 bei der Union, die zudem am vergangenen Wochenende überraschend in Hilden 2:1 gewann. „Da hat Frintrop ein richtig gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen“, urteilt Apfeld.

Dennoch weiß der Ratinger Cheftrainer dass der Gegner bei aller Euphorie, die ein solches Ergebnis entfachen kann, als Aufsteiger und Tabellenvorletzter klarer Außenseiter sein muss gegen den souveränen Spitzenreiter: „Wir nehmen uns vor, da zu gewinnen. Das sollte unser Anspruch und unser Ziel sein“, sagt Apfeld, wohlwissend: „Die Frintroper werden nicht in Ehrfurcht erstarren, nur weil wir kommen, sondern es uns so schwer wie möglich machen. Das müssen alle auf und neben dem Platz wissen. Für uns geht es darum, diese Wintertristesse gar nicht zuzulassen, sondern alles rauszuhauen, die Wehwehchen noch zwei Spieltage hintanzustellen und das, was wir uns erarbeitet haben, nicht wegzuschmeißen.“