Apfeld: „Keine Punkte, aber Herbstmeister – das wäre scheiße“

In der Oberliga Niederrhein gibt es ja inzwischen auch Videos von Höhepunkten. Und ein solches Highlight war durchaus der Treffer von Phil Spillmann zum zwischenzeitlichen 2:1 für Ratingen 04/19 beim KFC Uerdingen. Der Innenverteidiger bekam nach einem Fehlpass der Gastgeber den Ball im Mittelfeld und marschierte los, ließ zwei, drei Gegenspieler aussteigen und war dann mit einem präzisen Abschluss aus 15 Metern links unten erfolgreich. Da blitzten die fußballerischen Fähigkeiten des früheren Stürmers wieder auf.
Dass die Partie in Krefeld letztlich 2:2 endete, konnte 04/19 verschmerzen – damit behielt der Tabellenführer seine sechs Punkte Vorsprung und darf sich schon zwei Spieltage vor Pause und dem anstehenden Duell am Samstag (16.30 Uhr) bei Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop über die Herbstmeisterschaft freuen, denn auch in der Tordifferenz liegen die Ratinger klar vorne. Ihr Trainer Damian Apfeld will es aber auf die gar nicht ankommen lassen: „Wenn wir nur einen Punkt holen oder gar keinen bis zur Winterpause, dann aber Herbstmeister sind, wäre das scheiße“, sagt er lachend.
Grund zur Freude hatte der 39-Jährige auch bei Spillmanns Treffer beim KFC. „Er hat das insgesamt gut gemacht in Uerdingen und sich mit einem Tor belohnt, das ungewöhnlich ist für einen Innenverteidiger. Das tut ihm gut“, sagt Apfeld, ohne indes auszuklammern, dass Spillmann vornehmlich in die Ratinger Anfangself gekommen war, weil Gianluca Silberbach verletzt ist: „Natürlich tut es weh, wenn der Kapitän nicht dabei ist, aber Spille ist mehr als eine Alternative“, betont Apfeld.
Dabei sah es lange so aus, als wäre für den dienstältesten Feldspieler von 04/19 in der aktuellen Saison kein Platz mehr: Silberbach und der spät verpflichtete Almedin Gusic bildeten das Innenverteidiger-Duo, Spillmann war in der Regel außen vor. Sein Trainer erinnert: „Phil kam nicht so rein in die Saison, er hatte mit Verletzungen zu kämpfen und fehlte uns anfangs ja auch. Und dann hatten sich die Innenverteidiger gefunden, Almedin war vom ersten Tag an voll da, und auch wenn wir in den ersten Spielen zu viele Gegentore kassiert haben, haben wir das nach den ersten vier Spielen komplett stabilisiert bekommen. Da wechselst du dann auch nicht in der Defensive. Das war sicher ein Nachteil für Spille, aber ich war nicht gezwungen, etwas zu ändern.“
Er tat es trotzdem, setzte im Achtelfinale des Niederrheinpokals gegen Liga-Konkurrent VfB 03 Hilden auf eine Dreierkette mit Gusic, Silberbach und Spillmann – und schied nach einer 0:2-Niederlage aus dem Wettbewerb aus. „Das hat nicht funktioniert“, sagt Apfeld heute, „wir sind dann zurück ins System gegangen mit der Viererkette – und haben seitdem nicht mehr verloren. Jetzt hat Phil aber seine Chance bis zur Winterpause und wird sie sicher auch nutzen. Gut für uns, dass wir so wechseln können“, sagt Apfeld.
Wenn ihm jemand vor der Saison gesagt hätte, 04/19 sei nach dem 15. Spieltag Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung, dann „hätte ich das unterschrieben, wäre aber sehr ungläubig gewesen“, sagt der Chefcoach. „Wir spielen eine sehr gute Hinrunde, aber es gibt da eben noch zwei Spiele. Da muss jeder Einzelne fokussiert sein und eine gute Perfomance abliefern.“ Das gilt besonders für die Partie am Samstag in Frintrop, denn das wird allein schon von den äußeren Bedingungen etwas völlig anderes als das Highlight-Spiel in Krefeld am Dienstag: „Den Spannungsbogen von der Grotenburg auf den kleinen Kunstrasenplatz in Essen zu halten, wird eine Herausforderung“, weiß Apfeld.
Da er selber lange in Essen tätig war, kennt er die Adler Union lange: „Ich weiß, was auf uns zukommt. Ich werde noch einige Warnungen aussprechen, dass wir mental dafür bereit sein müssen. Zu Hause ist es für Frintrop noch einmal etwas Besonderes, da hat sich schon das eine oder andere Team schwergetan.“ Die SpVg. Schonnebeck, aktuell Tabellenzweiter, verlor am ersten Spieltag 1:3 bei der Union, die zudem am vergangenen Wochenende überraschend in Hilden 2:1 gewann. „Da hat Frintrop ein richtig gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen“, urteilt Apfeld.
Dennoch weiß der Ratinger Cheftrainer dass der Gegner bei aller Euphorie, die ein solches Ergebnis entfachen kann, als Aufsteiger und Tabellenvorletzter klarer Außenseiter sein muss gegen den souveränen Spitzenreiter: „Wir nehmen uns vor, da zu gewinnen. Das sollte unser Anspruch und unser Ziel sein“, sagt Apfeld, wohlwissend: „Die Frintroper werden nicht in Ehrfurcht erstarren, nur weil wir kommen, sondern es uns so schwer wie möglich machen. Das müssen alle auf und neben dem Platz wissen. Für uns geht es darum, diese Wintertristesse gar nicht zuzulassen, sondern alles rauszuhauen, die Wehwehchen noch zwei Spieltage hintanzustellen und das, was wir uns erarbeitet haben, nicht wegzuschmeißen.“