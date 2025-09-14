Apfeld fordert mehr Aggressivität von Ratingen 04/19

Es war ein kleines Hin und Her mit der zweiten Runde im Niederrheinpokal für Ratingen 04/19. Eigentlich sollte der Oberligist schon am vergangenen Dienstag beim SV Scherpenberg antreten und hatte darum sein Heimspiel im Sportpark Götschenbeck gegen den 1. FC Kleve von Freitagabend auf Sonntag (16 Uhr) gelegt. Das wiederum war Scherpenberg nicht möglich, der Landesligist empfing am gestrigen Freitagabend den GSV Moers, und wollte entsprechend auch nicht am Dienstag vorher Pokal spielen. Also gibt es das Zweitrunden-Duell nun eine Woche später, am kommenden Dienstag ab 20 Uhr.

Im Gegensatz zu diesen beiden Teams kam Kleve unter der Woche durch einen 3:1-Heimerfolg über den Liga-Konkurrenten 1. FC Monheim bereits eine Runde weiter im Niederrheinpokal. Ist die Belastung für das nun dritte Spiel binnen zehn Tagen ein Nachteil für die Gäste und ein Vorteil für Ratingen? „Auf der einen Seite ist es immer gut, wenn du Rückenwind durch einen Sieg bekommen hast“, entgegnet Damian Apfeld. Der 04/19-Cheftrainer ergänzt: „Ob die Belastung dabei eine Rolle spielt, kann ich weniger beurteilen. Und das können wir auch nicht beeinflussen, also brauchen wir uns damit auch nicht beschäftigen. Wir müssen uns auf uns fokussieren, bei uns bleiben und im Heimspiel unser Spiel durchbringen.“

Das war zuletzt nicht durchgängig gelungen, als die Ratinger mit dem 3:4 bei der SpVg. Schonnebeck die erste Saisonniederlage kassierten und so die Tabellenspitze an die Essener abgeben mussten. Apfeld gesteht: „Auch mit ein paar Tagen Abstand und nach einer Videoanalyse muss ich sagen, dass wir viele Spieler hatten, fast 50 Prozent, die an dem Tag keine Normalform hatten – von Bestform gar nicht zu reden. Und dann reicht es nicht in Schonnebeck.“ Der Trainer fügt an: „Was mich enttäuscht hat: Dass es nicht nur ein Spieler war, der nicht so performed hat, sondern mehrere. Sicher war es nicht schlecht, was wir gespielt haben, aber ich sehe einfach viel, viel mehr Luft nach oben. Man wächst normalerweise mit seinen Aufgaben, aber das haben wir an dem Tag nicht geschafft. Das ist ein Entwicklungsprozess, in dem eine Mannschaft gespiegelt bekommt, wo sie besser werden muss.“