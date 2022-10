Apfeld: "ETB hätte ein Weiterkommen verdient gehabt" Niederrheinpokal: Erst im Elfmeterschießen unterlag ETB Schwarz-Weiß Essen gegen Rot-Weiss Essen im Achtelfinale.

Ein intensives Spiel sahen die Trainer von Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen und Drittligist Rot-Weiss Essen am Dienstagabend im Uhlenkrug-Stadion. Im Niederrheinpokal-Achtelfinale verspielte RWE eine 3:0-Führung und konnte erst im Elfmeterschießen den glücklichen Einzug in die nächste Runde des Wettbewerbs bejubeln. Das sagen Damian Apfeld und Christoph Dabrowski zur Begegnung.

Das sagen die Trainer

Damian Apfeld: "Wir sind sehr enttäuscht. Die ersten 20 Minuten waren überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber da muss ich mir die Schuld geben. Ich habe die Mannschaft in ein Korsett gepackt und mit einer Fünferkette auflaufen lassen. Das war nicht der richtige Plan, den wir nach 20 Minuten verworfen haben und in ein 4-2-3-1-System umgestellt. Das tat der Mannschaft gut. Wir haben das Glück, den Anschluss zu erzielen. Es gab generell vier strittige Situationen, in denen wir auch mal einen Elfmeter hätten bekommen können.

Gegen einen Drittligisten war es schon sagenhaft, was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Das macht mich stolz. Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir ein Weiterkommen definitiv verdient gehabt. RWE hatte Glück mit den Entscheidungen des Schiedsrichters und dass unsere beiden Aluminiumtreffer nicht in das Tor gegangen sind. Es ist schade. Wenn es eine Mannschaft verdient gehabt hätte, dann der ETB und nicht RWE. Das muss ich ganz klar so sagen. Trotzdem können wir als Verein stolz auf das sein, was wir hier organisatorisch geschafft haben. Hut ab und vielen Dank an alle Helfer, die in den vergangenen Tagen Großes geleistet haben."