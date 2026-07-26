Apfeld: „Ein ganz anderes Empfinden als letztes Jahr“

Ratingen-Trainer Damian Apfeld schaut auf die bisherige Vorbereitung. – Foto: Markus Becker

Erst zehn Tage kein Spiel, dann zwei Partien binnen 23 Stunden – das ist die aktuelle Phase von Ratingen 04/19 in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga. Das Testspiel am Samstag ab 15 Uhr bei Westfalen-Oberligist TuS Ennepetal ist für das Team von Trainer Damian Apfeld der Auftakt zum „Doppel-Spieltag“, denn am Sonntag geht es bei Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 ab 14 Uhr direkt weiter. „Wir wollten eine längere Zeit haben, um ohne Spielbelastung zu trainieren, um dann am Wochenende eine Belastungsspitze nicht aus dem Training, sondern aus dem Spiel heraus zu bekommen, wo dann alle Spieler zweimal 45 Minuten bekommen können“, erklärt Apfeld.

Ganz wird das nicht aufgehen, denn der Cheftrainer hat am Wochenende lediglich 16 Feldspieler zur Verfügung – einige werden also mehr als jeweils 45 Minuten auf dem Platz stehen müssen. Weiterhin verletzt fehlen die Stürmer Ali Hassan Hammoud und Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis, der kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll, sowie Linksverteidiger Jimmy Can Atila. Urlaubsbedingt fehlt zudem Innenverteidiger Gianluca Silberbach. Damit sind am Wochenende 15 Akteure aus dem bestehenden Kader mit dabei – und ein Gastspieler. „Das ist ein Defensivspieler, der im Training schon dabei war und sich jetzt auch in den beiden Spielen vorstellen kann“, berichtet Apfeld, der in den vergangenen Tagen weitere Gastspieler gesichtet hat, ohne dass es gepasst hätte für beide Seiten.

Das war bei Maxim Schröder noch ganz anders gewesen: Zwei Partien hatte der 23-Jährige als Gastspieler in Ratingen agiert und dabei zwei Tore geschossen und eines vorbereitet – das sind gleichzeitig alle bisherigen 04/19-Treffer in der aktuellen Vorbereitung. Es folgte ein sehr unkompliziertes Vertragsgespräch, Schröder unterschrieb für zwei Jahre. „Wenn er gesund bleibt, bringt er uns weiter – er ist eine Verstärkung für unsere Offensive“, sagt Apfeld und ergänzt: „Er gibt uns doch noch etwas, das wir so im Kader bisher noch nicht hatten.“

Konkret: „Seine Geschwindigkeit – wir hatten vorher nicht zwei oder drei Spieler, die extreme Tempospieler sind. Dazu ist Maxim auch ein durchaus wuchtiger Spieler – den kannst du im Zweikampf nicht eben so wegdrücken. Und die Räume, die er andribbelt, seine Skills – jeder hat seinen eigenen Spielstil, und seiner ähnelt den Stilen der anderen Jungs eher weniger“, präzisiert Apfeld.

Der Chefcoach erwartet vom Doppel-Test am Wochenende „Erkenntnisse in beide Richtungen: Wie sind unsere Abläufe mit Ball und gegen den Ball? Das wird ein rundes Paket“. Am Samstag bei Westfalen-Oberligist Ennepetal wird 04/19 noch „etwas ausprobieren“, wie Apfeld verrät, am Sonntag geht es zu einem Regionalliga-Aufsteiger, der „sich noch sehr, sehr gut verstärkt hat. Man sieht, dass Wattenscheid noch einmal andere Möglichkeiten hat als andere Aufsteiger. Wir sind der Gegner in der Generalprobe auf den Liga-Start, Wattenscheid wird auch körperlich schon weiter sein als wir“, weiß Apfeld.

Was nicht heißt, dass er mit der aktuellen Verfassung seines Kaders unzufrieden wäre, im Gegenteil: „Es wird alles viel flüssiger, die Jungs bauen gerade etwas auf. Der Spielfluss wird immer besser, die Körper vertragen die Belastung besser, und bei der spielerischen Qualität wird jetzt noch viel passieren. Nach den beiden Spielen am Wochenende folgt am Mittwoch ein Spiel gegen Klosterhardt, dann nächstes Wochenende ein Trainingslager mit einem Spiel gegen Schermbeck – diese Phase von diesen beiden Wochenenden ist mit die wichtigste. Wir kommen gerade in einen anderen körperlichen Zustand als in den ersten drei Testspielen“, findet Apfeld.

Noch sieglos in der Vorbereitung

Diese ersten drei Partien in der Vorbereitung brachten nach einem 0:0 beim Landesligisten VfB Bottrop ein 2:2 gegen Regionalligist SV Bergisch Gladbach 09 – im Übrigen Wattenscheids Auftaktgegner in der Regionalliga – und eine 1:2-Niederlage bei Westfalen-Oberligist TSG Sprockhövel. Heißt: Es gab noch keinen Sieg in der Vorbereitung. Apfeld entgegnet: „Von den drei Spielen gab es nur eine Phase, mit der ich nicht einverstanden war: ab der 60. Minute in Sprockhövel. Ansonsten waren von 270 Spielminuten 240 so, dass sie zur aktuellen Phase passen. Ich hatte mir das weder besser noch schlechter vorgestellt.“

Generell misst der 04/19-Cheftrainer den Ergebnissen aus Testspielen wenig Bedeutung bei: „Das kann man eh nicht auf die Liga spiegeln. Manche Teams spielen eine Vorbereitung, in der sie alles gewinnen, und müssen dann plötzlich in der Saison die Segel streichen.“ Apfeld geht es um andere Dinge als reine Resultate, und deswegen „hatten wir auch gar nicht so das Empfinden, dass wir noch kein Testspiel gewonnen haben, sondern dass die Dinge, die wir gesehen haben, schon richtig okay waren“.

Sein Fazit zum aktuellen Vorbereitungsstand fällt dann auch positiv aus: „Man merkt, dass wir diesen Kern haben, der letzte Saison schon zusammen war. Wir sind viel weiter in unseren Prozessen und in dem, was wir wollen. Wir können unsere Prinzipien weiterentwickeln, und das ist dann schon ein ganz anderes Empfinden als zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr. Da hatte es noch häufig relativ wenig mit dem zu tun, wie wir uns das vorgestellt haben und wie wir es dann auch gespielt haben in der Saison.“ Die endete mit der ersten Vizemeisterschaft der Oberliga Niederrhein in der Vereinsgeschichte. Wenn es sich bei 04/19 jetzt schon besser anfühlt, sollte das doch eine gute Basis sein für das ausgegebene Ziel, erneut die Spitze anzugreifen.