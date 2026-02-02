Apfeld deutlich: „Mir ist scheißegal, wann das passiert“

Und danach habe sein Team „nicht da weitergemacht, wo wir aufgehört hatten“ und kassierte durch Len Heinson das 1:2. Vorausgegangen war eine Hildener Ecke, an die 04/19-Torwart Marvin Gomoluch nur noch so gerade herankam und den Ball letztlich vor die Füße des Torschützen lenkte. Apfeld hatte da ein Foul von Mohamed Cissé an seinem Keeper gesehen und echauffierte sich ziemlich über die Leistung von Schiedsrichter Marvin Konopatzki, der in der zweiten Halbzeit „der auffälligste Mann auf dem Spielfeld“ gewesen sei. Schneider fand: „Ich habe schon Schlimmeres erlebt in dieser Saison.“

Der Hildener Coach lobte sein Team: „Wir haben es in der zweiten Halbzeit mit einer hohen Intensität kompakt gemacht. Es war ein gutes Kampfspiel, und am Ende haben wir es gut wegverteidigt und keine Chance mehr zugelassen. Wir haben einen guten Start in die Rückrunde geschafft und sind zufrieden.“

Kampfansage an die nächsten Gegner