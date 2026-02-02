Apfeld deutlich: „Mir ist scheißegal, wann das passiert“

Applaus und Jubel gab es aufseiten des VfB 03 Hilden am Freitagabend reichlich – schließlich hatte er dem Herbstmeister der Oberliga Niederrhein, Ratingen 04/19, die erste Heimniederlage der Saison beigebracht. Das 2:1 (1:1) aus Sicht der Gäste war neutral betrachtet verdient, die Gastgeber kamen nach dem Seitenwechsel nur noch zu einer nennenswerten Abschlussaktion: Emre Demircan, für den angeschlagenen Gianluca Silberbach als Kapitän unterwegs, setzte einen wuchtigen Distanzschuss ab, der auf dem Rasen des Ratinger Stadions tückisch hoppelte, letztendlich aber von VfB-03-Keeper Yannic Lenze mit Mühe entschärft wurde – das war in der 90. Minute. Zu wenig, zu spät.
Früh hingegen waren die Hildener in der Partie in Führung gegangen: Etienne Feese durfte ohne große Gegenwehr zentral in 16 Metern Torentfernung den Ball passgenau in den Winkel schießen, gerade einmal 81 Sekunden waren da gespielt. „Es ist natürlich suboptimal, so ins Spiel zu starten. Da hast du die nächsten fünf bis zehn Minuten einen schweren Rucksack auf“, sagte 04/19-Trainer Damian Apfeld hinterher. Sein Gegenüber hatte logischerweise mehr Freude an dem Treffer: „Das 1:0 ist aus einem Spielzug entstanden, den wir öfter einstudiert und so auch in einem kleinen Vorbereitungsspielchen gesehen haben“, berichtete Tim Schneider.
Der Hildener Chefcoach analysierte durchaus treffend: „Wir haben in den ersten zehn Minuten sehr gut angefangen und das Pressing gut durchgezogen. Danach haben wir ein bisschen die Linie verloren. Es gab dann ganz viele Einwürfe, die wie Ecken wirkten und zu Ecken führten – so kam das Übergewichtsgefühl der Ratinger zustande.“ Gemeint waren die weiten Bälle von Almedin Gusic: Der 04/19-Innenverteidiger bringt sie mit seinen kräftigen Armen häufig weit in den Strafraum bis vors gegnerische Tor.
Dass er dieses auch treffen kann, bewies der 22-Jährige in Minute 34, als er einen Eckball einköpfte zum 1:1. „Was ich kritisieren muss, ist, dass wir nicht schon früher den Ausgleich erzielt haben“, sagte Apfeld. „Wir hatten die Kontrolle übernommen, uns im letzten Drittel festgesetzt, waren sehr gut in den Eckbällen und hatten einige Halbchancen, bei denen wir aber dann nicht am zweiten Pfosten lauern, um daraus mehr zu machen.“ Gemeint war unter anderem die Szene in der 40. Minute, als Ratingens Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs nach Doppelpass mit Rinor Rexha frei vor Lenze auftauchte und aus spitzem Winkel querlegte, dort aber niemanden fand. „So gehen wir aus unserer Sicht leider mit einem 1:1 in die Pause“, sagte Apfeld.
Und danach habe sein Team „nicht da weitergemacht, wo wir aufgehört hatten“ und kassierte durch Len Heinson das 1:2. Vorausgegangen war eine Hildener Ecke, an die 04/19-Torwart Marvin Gomoluch nur noch so gerade herankam und den Ball letztlich vor die Füße des Torschützen lenkte. Apfeld hatte da ein Foul von Mohamed Cissé an seinem Keeper gesehen und echauffierte sich ziemlich über die Leistung von Schiedsrichter Marvin Konopatzki, der in der zweiten Halbzeit „der auffälligste Mann auf dem Spielfeld“ gewesen sei. Schneider fand: „Ich habe schon Schlimmeres erlebt in dieser Saison.“
Der Hildener Coach lobte sein Team: „Wir haben es in der zweiten Halbzeit mit einer hohen Intensität kompakt gemacht. Es war ein gutes Kampfspiel, und am Ende haben wir es gut wegverteidigt und keine Chance mehr zugelassen. Wir haben einen guten Start in die Rückrunde geschafft und sind zufrieden.“
Apfeld wiederum dachte nach der ersten Heimniederlage der Saison, die eine Phase von zuvor acht Spielen ohne Niederlage – davon aber auch vier Unentschieden – beendet hatte, nicht daran, den Kopf in den Sand zu stecken. Der 04/19-Trainer wurde vor der nächsten schweren Aufgabe, dem Spiel beim SC St. Tönis am kommenden Sonntag, deutlich: „Wir haben das erste Heimspiel der Saison verloren, ja, das ist so. Aber mir ist das, und ich entschuldige mich für die Wortwahl, scheißegal, ob das am siebten, achten Spieltag oder am ersten Rückrundenspieltag passiert. Wir werden nächste Woche eine Reaktion zeigen, starten dann eine neue Serie und werden genauso angriffslustig weitermachen.“
Und da gab es dann im VIP-Raum des Stadions auch einmal Applaus und Jubel aufseiten der Ratinger Anhänger.
