 2026-06-02T03:22:52.672Z

Ligabericht

Apensens Meisterschaft vertagt, Fernduell am letzten Spieltag

A/O II zieht an Stelle vorbei

von NK · Gestern, 23:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lennart Blömer

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Frauen Landesliga
Westerholz
Ahlerstedt/O II
TSV Apensen
Osterholz

Es hätten Entscheidungen geben können, doch noch ist das Titelrennen nicht beendet. Nachdem Apensen erneut patzte, gehen Jeddingen, Osterholz und Apensen ins Fernduell. Aber erst schauen wir auf die Partien vom vergangenen Wochenende in der Übersicht..

Sa., 30.05.2026, 17:00 Uhr
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
0
2
Abpfiff

Der VSK Osterholz-Scharmbeck gewann mit 2:0 bei Eintracht Lüneburg. Melanie Wittmershaus brachte die Gäste bereits in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Sarah Meyer in der Schlussminute den Endstand herstellte. Nach nur einem Punkt aus zuletzt drei Spielen, musste sich die Eintracht aus dem Titelrennen verabschieden. Osterholz hat noch theoretische Chancen auf den Titel.

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
SG Wohnste/Holvede/Ippensen
SG Wohnste/Holvede/IppensenSG Wohnste/Holvede/Ippensen
Eintracht Elbmarsch
Eintracht ElbmarschE. Elbmarsch
2
7
Abpfiff

Eintracht Elbmarsch feierte einen deutlichen 7:2-Auswärtssieg bei der SG Wohnste/Holvede/Ippensen. Die Gäste führten bereits nach 23 Minuten mit 4:0. Nadja Kühl erzielte insgesamt fünf Treffer, während auch Jessica Hilmer und Lena Tode erfolgreich waren. Die Eintracht steigt zwar ab, doch es war ein versöhnlicher Saisonabschied.

Sa., 30.05.2026, 16:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
TSV Stelle
TSV StelleTSV Stelle
4
3
Abpfiff

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf II gewann ein torreiches Heimspiel gegen den TSV Stelle mit 4:3. Nach der Gästeführung durch Alina Nimmerjahn drehte A/O die Partie noch vor und nach der Pause. Stelle kam zwar mehrfach zurück, doch Treffer von Lea-Sophie Höft und Hanna Ernst sorgten letztlich für den Heimsieg. A/O zog an Stelle vorbei und holte sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien.

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
MTV Jeddingen
MTV JeddingenJeddingen
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
4
2
Abpfiff

Der MTV Jeddingen gewann mit 4:2 gegen den VSV Hedendorf/Neukloster. Nach der Führung der Gäste drehte Jeddingen die Partie noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Emelie Rosebrock-Heemsoth. Hanna Thier erhöhte im zweiten Durchgang mit zwei Treffern, ehe Svantje Feindt spät noch für Hedendorf verkürzte. Jeddingen geht mit zwei Punkten Rückstand ins Fernduell am letzten Spieltag.

Sa., 30.05.2026, 16:30 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
0
2
Abpfiff

Der FC Oste/Oldendorf setzte sich mit 2:0 beim TSV Apensen durch. Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, ehe Laura Hellwege in der Schlussphase doppelt traf und den Gästen damit den Auswärtssieg sicherte. Apensen verpasste die vorzeitige Meisterschaft, hat aber noch zwei Punkte Vorsprung.