Apensens Meisterschaft vertagt, Fernduell am letzten Spieltag

– Foto: Lennart Blömer

Es hätten Entscheidungen geben können, doch noch ist das Titelrennen nicht beendet. Nachdem Apensen erneut patzte, gehen Jeddingen, Osterholz und Apensen ins Fernduell. Aber erst schauen wir auf die Partien vom vergangenen Wochenende in der Übersicht..

Der VSK Osterholz-Scharmbeck gewann mit 2:0 bei Eintracht Lüneburg. Melanie Wittmershaus brachte die Gäste bereits in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Sarah Meyer in der Schlussminute den Endstand herstellte. Nach nur einem Punkt aus zuletzt drei Spielen, musste sich die Eintracht aus dem Titelrennen verabschieden. Osterholz hat noch theoretische Chancen auf den Titel.

Eintracht Elbmarsch feierte einen deutlichen 7:2-Auswärtssieg bei der SG Wohnste/Holvede/Ippensen. Die Gäste führten bereits nach 23 Minuten mit 4:0. Nadja Kühl erzielte insgesamt fünf Treffer, während auch Jessica Hilmer und Lena Tode erfolgreich waren. Die Eintracht steigt zwar ab, doch es war ein versöhnlicher Saisonabschied.

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf II gewann ein torreiches Heimspiel gegen den TSV Stelle mit 4:3. Nach der Gästeführung durch Alina Nimmerjahn drehte A/O die Partie noch vor und nach der Pause. Stelle kam zwar mehrfach zurück, doch Treffer von Lea-Sophie Höft und Hanna Ernst sorgten letztlich für den Heimsieg. A/O zog an Stelle vorbei und holte sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien.

Der MTV Jeddingen gewann mit 4:2 gegen den VSV Hedendorf/Neukloster. Nach der Führung der Gäste drehte Jeddingen die Partie noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Emelie Rosebrock-Heemsoth. Hanna Thier erhöhte im zweiten Durchgang mit zwei Treffern, ehe Svantje Feindt spät noch für Hedendorf verkürzte. Jeddingen geht mit zwei Punkten Rückstand ins Fernduell am letzten Spieltag.