Apensens gebrauchter Tag gegen effektive Hammaher

"Hammah war brutal effektiv, machte aus fünf Chancen fünf Tore", sagte Apensens Coach Peter Steffens. Aus dem Gewühl heraus gelang Bastian Vollmers schon früh das 0:1. Spielertrainer Pascal Voigt legte nach einer schönen Kombination mit dem 0:2 nach. "Wir hatten auch einige Möglichkeiten, aber die nutzten wir leider nicht", so Steffens. Im Anschluss an einen Freistoß von Niklas Albers gelang Julius Tillmann dann aber doch per Kopf der Anschlusstreffer. Auch die Gäste zeigten wieder ihre Stärke bei Standards. Einen Freistoß vollendete Björn Gebers per Kopf zum 1:3. Als Bastian Vollmers nach einem missglückten Rettungsversuch von Mirko Brähmer auf 1:4 erhöhte, war schon zur Halbzeit alles klar.

Gebrauchter Tag für Apensen

Per Strafstoß kamen die Hausherren noch einmal heran, zu mehr reichte es nicht mehr. "Es war einfach ein gebrauchter Tag für uns. Das 5. Tor fiel dann noch, weil wir alles nach vorne warfen", so der TSV-Trainer. Niklas Albers hatte den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren, Maximilian Puschmann setzte den Schlusspunkt. "Ich glaube aber nicht, dass es für uns noch gefährlich werden könnte", ist sich Peter Steffens sicher. Auf den MTV Hammah II wartet am kommenden Wochenende das entscheidende Spiel um Platz 2 gegen den SV Burweg.

Schiedsrichter: Abdulkadir Burak Sözen - Tore: 0:1 Bastian Vollmers (8.), 0:2 Pascal Voigt (21.), 1:2 Julius Tillmann (24.), 1:3 Björn Gebers (32.), 1:4 Bastian Vollmers (40.), 2:4 Marvin Kanter (52. Foulelfmeter), 2:5 Maximilian Puschmann (90.)