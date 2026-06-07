Apensen wird Meister! Spannende Saison ist beendet

– Foto: Rolf Schmietow

Die Saison der Landesliga Lüneburg der Frauen ist beendet. Apensen ist Meister und geht in die Oberliga hoch. Im Abstiegskampf war schon früher alles klar. Wir schauen auf die Partien des letzten Spieltags und beglückwünschen den TSV Apensen.

Ein spektakuläres Spiel endete zwischen Oste/Oldendorf und Eintracht Lüneburg mit 4:4. Elea Seba und zweimal Laura Hellwege brachten die Gastgeberinnen zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung. Clara Lucia Kucklick traf für Lüneburg zum 3:3-Ausgleich, ehe Maybritt Rinka erneut für Oste/Oldendorf vorlegte. In der Nachspielzeit gelang den Gästen noch der Ausgleich zum 4:4. Die Eintracht beendet die Saison einen Punkt vor Oste/Oldendorf auf Rang vier.

Der TSV Apensen gewann frühzeitig die Partie bei Hedendorf/Neukloster. Alina Maack und Jana Drechsel trafen bereits in den ersten sechs Minuten für die Gäste. Leonie Werda verkürzte wenig später auf 1:2, weitere Tore fielen anschließend jedoch nicht mehr. Apensen ist damit Meister.

Emelie Rosebrock-Heemsoth war die Matchwinnerin beim 3:0-Auswärtssieg des MTV Jeddingen in Stelle. Die Offensivspielerin erzielte alle drei Treffer und sorgte mit einem Hattrick bereits früh für klare Verhältnisse. Jeddingen gewinnt zwar, verpasst die Meisterschaft allerdings um zwei Punkte.