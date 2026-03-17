Apensen vorne weg, A/O II mit Schützenfest, Stelle verliert knapp

– Foto: Rolf Schmietow

An der Spitze bleibt es eng. Apensen verteidigte mit einem späten Sieg Platz eins, während Osterholz-Scharmbeck und Jeddingen in Schlagdistanz bleiben. Ahlerstedt/Ottendorf II feierte ein Schützenfest, Oste/Oldendorf gewann ein wildes Spiel gegen Stelle. Das Wochenende der Landesliga in der Übersicht..

Osterholz-Scharmbeck setzte sich deutlich mit 5:1 in Hedendorf durch. Die Gäste führten früh mit 2:0 und legten direkt nach der Pause nach. Hedendorf gelang nur kurz der Anschlusstreffer, bevor Osterholz den alten Abstand wiederherstellte. Damit bleibt der VSK erster Verfolger von Spitzenreiter Apensen in der ganz engen Landesliga.

Apensen gewann ein dramatisches Heimspiel mit 3:2 und feierte den sechsten Sieg in Serie. Nach frühem Rückstand drehte Jana Drechsel die Partie mit einem Doppelpack. Elbmarsch glich in der Schlussphase noch aus, doch Alina Maack stellte nur eine Minute später den Heimsieg sicher. Damit bleibt Apensen Tabellenführer und gewann sechs Spiele in Serie.

Eintracht Lüneburg setzte sich mit 3:1 gegen Fleestedt durch. Die Gäste gingen zwar früh in Führung, doch Lüneburg antwortete schnell und drehte die Partie noch vor der Pause. In der Nachspielzeit machte Clara Lucia Kucklick alles klar. Lüneburg bleibt damit im oberen Mittelfeld. Es war der sechste Sieg in Serie von der Eintracht gegen Fleestedt.

Oste/Oldendorf gewann ein torreiches und spannendes Spiel mit 4:3 gegen Stelle. Nach Führung und Rückstand kämpften sich die Gastgeberinnen mehrfach zurück. Maybritt Rinka erzielte schließlich in der Schlussminute den entscheidenden Treffer. Oste/Oldendorf wiederholte das Hinspielergebnis und zog am TSV Stelle vorbei.