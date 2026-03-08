Apensen verteidigt Platz Eins, Jeddingen siegt im Spitzenspiel

– Foto: Rolf Schmietow

Drei Partien standen in der Landesliga Lüneburg am vergangenen Wochenende auf dem Programm. Dabei ist in der enorm engen Liga fast jedes Spiel ein Spitzenspiel. Jeddingen, Eintracht Lüneburg und Apensen hatten dieses Mal die Oberhand und fuhren wichtige Siege im Spitzenkampf ein..

Ein torreiches Spiel lieferten sich der TSV Apensen und der VSV Hedendorf/Neukloster. Die Gäste gingen zunächst durch Diane Hennings in der 17. Minute in Führung. Doch Alina Maack drehte die Partie mit einem Dreierpack (25., 44., 49.) zugunsten der Gastgeberinnen. Es waren zeitgleich ihre ersten Saisontore. Mirja Busch verkürzte zwar auf 2:3 (55.), doch Pia Oelkers stellte in der 62. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nur eine Minute später sorgte Jule Schmuckall noch einmal für Spannung, doch am Ende blieb es beim 4:3-Sieg für Apensen. Es war der fünfte Sieg in Serie für den Tabellenführer, der nun sechs Punkte Vorsprung auf Hedendorf/Neukloster hat.

Der MTV Jeddingen feierte einen klaren 4:1-Heimsieg gegen den TSV Stelle. Emelie Rosebrock-Heemsoth brachte die Gastgeberinnen früh mit einem Dreierpack (2., 16., 18.) deutlich in Führung und steht nun bei 13 Saisontreffern. Direkt im Anschluss verkürzte Alina Nimmerjahn ebenfalls in der 18. Minute für Stelle auf 1:3. In der zweiten Halbzeit sorgte Karla Oberdieck in der 59. Minute mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung. Jeddingen bleibt zuhause eine Macht und springt am TSV Stelle vorbei auf Platz zwei.