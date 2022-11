Apensen verliert den Anschluss 3. Kreisklasse: TSV unterliegt im Topspiel A/O IV 0:1 - Heinbockeler Derbysieg - Jonas Fuchs führt in der Torjägerliste

Mit dem 1:0-Sieg in Apensen hat sich auch Ahlerstedt/Ottendorf IV vor der Winterpause weiter abgesetzt. Dem Team von Dennis Spittkau und Stephan Lemmel gelangen stolze acht Siege in Folge. Auf Platz 3 hat sich inzwischen nach schwachem Saisonstart mit drei Niederlagen in vier Partien der SuSV Heinbockel vorgekämpft. Das Derby gegen den abstiegsbedrohten TSV Großenwörden II gewann die Koslowski-Elf deutlich mit 6:1. Ins Tabellenmittelfeld kämpften sich die SG Lühe II, 5:1 gegen den MTV Wangersen, und der MTV Hammah III, 4:2 in Wiepenkathen. Auch der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf III hat sich Luft im Abstiegskampf verschafft. Das Schlusslicht Drochtersen/Assel VI war beim 4:0 keine allzugroße Hürde. D/A und Großenwörden haben vorerst den Kontakt zu den Nichtabstiegsrängen verloren. Jonas Fuchs vom MTV Hammah III hat dank seiner drei Treffer in Wiepenkathen mit nunmehr 15 Treffern die Führung in der Torschützenliste übernommen. Er konnte an Simon Laß (13) vom MTV Wangersen vorbeiziehen.