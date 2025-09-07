Apensen und Oste/Oldendorf mit wichtigen Siegen

Mit 4:1 setzte sich der VSK Osterholz-Scharmbeck gegen den TSV Stelle durch. Merle Noll (5.) und Viola Zapfe (20.) stellten früh die Weichen, ehe Katharina Stöver (50.) und Marie Kuper (68.) den Sieg endgültig absicherten. Damit wurde die Tabellenführung verteidigt und Stelle kassierte die erste Saisonniederlage.

Das spektakulärste Duell lieferten sich Eintracht Elbmarsch und der FC Oste/Oldendorf. In einem wilden Schlagabtausch wechselte die Führung mehrfach. Nachdem Nicole Schneider (56.) und Brit Kampner (78.) für Elbmarsch zum 4:4 ausglichen, sorgte Maybritt Rinka in der Nachspielzeit (90.+3) mit ihrem zweiten Treffer für den 5:4-Auswärtssieg von Oste/Oldendorf. Die Gäste feierten damit endlich den ersten Saisonsieg, sind in der Tabelle aber weiterhin abgeschlagen von der Region, die man vor der Saison anpeilte.