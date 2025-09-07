Apensen und Oste/Oldendorf mit wichtigen Siegen

Nach den Niederlagen für den MTV Jeddingen und TSV Stelle bleiben die Damen des VSK Osterholz das einzige unbesiegte Team und grüßen von der Tabellenspitze. Für Oste/Oldendorf gab es endlich Grund zu jubeln und der erste Sieg konnte gefeiert werden. Wir schauen auf die Partien des fünften Spieltags.
Mit 4:1 setzte sich der VSK Osterholz-Scharmbeck gegen den TSV Stelle durch. Merle Noll (5.) und Viola Zapfe (20.) stellten früh die Weichen, ehe Katharina Stöver (50.) und Marie Kuper (68.) den Sieg endgültig absicherten. Damit wurde die Tabellenführung verteidigt und Stelle kassierte die erste Saisonniederlage.
Das spektakulärste Duell lieferten sich Eintracht Elbmarsch und der FC Oste/Oldendorf. In einem wilden Schlagabtausch wechselte die Führung mehrfach. Nachdem Nicole Schneider (56.) und Brit Kampner (78.) für Elbmarsch zum 4:4 ausglichen, sorgte Maybritt Rinka in der Nachspielzeit (90.+3) mit ihrem zweiten Treffer für den 5:4-Auswärtssieg von Oste/Oldendorf. Die Gäste feierten damit endlich den ersten Saisonsieg, sind in der Tabelle aber weiterhin abgeschlagen von der Region, die man vor der Saison anpeilte.
Bitter verlief das Heimspiel für den TuS Fleestedt: Nach Toren von Tanja Meinberg (33.), Lea Hartgen (33.) und Jette Stemmer (53.) führte man bereits 3:0. Doch der VSV Hedendorf/Neukloster bewies Moral und kämpfte sich zurück. Diane Hennings (63.), Ida Ziebarth (72.) und schließlich Jule Schmuckall (90.+3) retteten den Gästen noch ein 3:3-Unentschieden.
Auch in Ahlerstedt fiel die Entscheidung erst ganz spät: Nach dem 0:1 durch Carlotta Twiefel (55.) drehte die Zweite von Ahlerstedt/Ottendorf die Partie. Lea-Sophie Höft (58.) glich schnell aus, und in der 90.+3 Minute sicherte Isabell Egloff den 2:1-Erfolg gegen den MTV Jeddingen, wodurch die Gäste aus dem Kreis Rotenburg die erste Niederlage kassierten.
m Kellerduell bei TuS Westerholz brachte Alina Baden die Gastgeberinnen zwar früh in Führung (1.), doch Jana Drechsel drehte mit einem Doppelpack (45., 79.) die Partie zugunsten des TSV Apensen, der damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte. Die Torjägerin bescherte ihrem Team den zweiten Saisonsieg und den Sprung auf Platz sieben.
Die SG Wohnste/Holvede/Ippensen begann stark und führte früh durch Louisa Casemir (3.). Doch nach der Pause übernahm die Eintracht Lüneburg das Kommando. Selina-Marie Schulz mit ihrem achten Saisontor und drei weitere Treffer binnen 21 Minuten stellten das Ergebnis auf 2:4. Damit festigten die Gäste ihre Ambitionen in der Spitzengruppe.