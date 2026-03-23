Apensen und Jeddingen vorne weg, O/O in Top-Form

– Foto: Lennart Blömer

Der 13. Spieltag der Landesliga der Frauen ist beendet und an der Tabellenspitze kristallisieren sich Jeddingen und Apensen als Favoriten heraus. Im Keller konnte kein Team punkten, sodass es eng bleibt. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Apensen bleibt an der Tabellenspitze und gewinnt spät. Jana Drechsel brachte die Gäste in Führung, ehe Lea Hartgen kurz vor Schluss ausglich. In der Nachspielzeit sicherte Pia Michelle Teetz mit ihrem Treffer den wichtigen Auswärtssieg. Fleestedt kassierte die fünfte Niederlage in Serie, während Apensen den siebten Sieg in Serie feierte.

Jeddingen bleibt oben dran und gewinnt knapp. Jessica Stutzki brachte die Gastgeberinnen in Führung, Nadja Kühl glich aus. Nur wenige Minuten später stellte Hanna Weidemann den Sieg für den MTV sicher. Der Oberliga-Absteiger revanchierte sich für die 0:3-Hinspielniederlage und hat im Titelrennen weiterhin gute Karten.

Ahlerstedt/Ottendorf II feiert einen klaren Auswärtssieg. Laura Fitschen eröffnete früh den Torreigen, Lea-Sophie Höft erhöhte nach der Pause. Vivien Werner traf doppelt – einmal per Handelfmeter – und machte den deutlichen Erfolg perfekt. Dank zehn Punkten aus den vergangenen vier Partien bleiben die Gäste auf Platz drei.