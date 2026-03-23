 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Apensen und Jeddingen vorne weg, O/O in Top-Form

A/O II deutlich

von NK · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lennart Blömer

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Frauen Landesliga
Westerholz
Ahlerstedt/O II
TSV Apensen
Osterholz

Der 13. Spieltag der Landesliga der Frauen ist beendet und an der Tabellenspitze kristallisieren sich Jeddingen und Apensen als Favoriten heraus. Im Keller konnte kein Team punkten, sodass es eng bleibt. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Sa., 21.03.2026, 17:00 Uhr
TuS Fleestedt
TuS FleestedtFleestedt
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
1
2
Abpfiff

Apensen bleibt an der Tabellenspitze und gewinnt spät. Jana Drechsel brachte die Gäste in Führung, ehe Lea Hartgen kurz vor Schluss ausglich. In der Nachspielzeit sicherte Pia Michelle Teetz mit ihrem Treffer den wichtigen Auswärtssieg. Fleestedt kassierte die fünfte Niederlage in Serie, während Apensen den siebten Sieg in Serie feierte.

Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr
MTV Jeddingen
MTV JeddingenJeddingen
Eintracht Elbmarsch
Eintracht ElbmarschE. Elbmarsch
2
1
Abpfiff

Jeddingen bleibt oben dran und gewinnt knapp. Jessica Stutzki brachte die Gastgeberinnen in Führung, Nadja Kühl glich aus. Nur wenige Minuten später stellte Hanna Weidemann den Sieg für den MTV sicher. Der Oberliga-Absteiger revanchierte sich für die 0:3-Hinspielniederlage und hat im Titelrennen weiterhin gute Karten.

Sa., 21.03.2026, 17:00 Uhr
SG Wohnste/Holvede/Ippensen
SG Wohnste/Holvede/IppensenSG Wohnste/Holvede/Ippensen
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
0
4
Abpfiff

Ahlerstedt/Ottendorf II feiert einen klaren Auswärtssieg. Laura Fitschen eröffnete früh den Torreigen, Lea-Sophie Höft erhöhte nach der Pause. Vivien Werner traf doppelt – einmal per Handelfmeter – und machte den deutlichen Erfolg perfekt. Dank zehn Punkten aus den vergangenen vier Partien bleiben die Gäste auf Platz drei.

Gestern, 15:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
1
2
Abpfiff

Oste/Oldendorf nimmt drei Punkte mit. Laura Hellwege brachte die Gäste früh in Führung, Jule Schmuckall glich spät aus. In der Schlussphase traf Maybritt Rinka zum entscheidenden 2:1 und sicherte den Auswärtssieg. Es war der vierte Sieg in Serie für 0/0 während die Damen des VSV drei Spiele in Serie verloren haben.