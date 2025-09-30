Apensen überrollt VSK, Jeddingen gewinnt deutlich

In der Landesliga Lüneburg rollte am vergangenen Wochenende wieder der Ball und an der Tabellenspitze war der TSV Stelle der große Gewinner, ohne überhaupt gespielt zu haben. Beide direkten Kontrahenten patzten und verloren ihre Spiele deutlich. Wir schauen auf die Partien...
Eintracht Lüneburg hatte gegen den MTV Jeddingen keine Chance. Schon früh stellte Hanna Weidemann (10.) die Weichen, ehe Emelie Rosebrock-Heemsoth mit einem lupenreinen Hattrick (14., 19., 27.) die Partie entschied. Daheim bleibt die Eintracht weiterhin sieglos und sammelte nur einen Punkt.
Mit einer Gala-Vorstellung entzauberte der TSV Apensen den bis dahin ungeschlagenen VSK Osterholz-Scharmbeck. Jolina Kushov eröffnete den Torreigen früh (6.), ehe Jule Rüschenschmidt für die Gäste ausglich (12.). Danach übernahm Apensen klar das Kommando: Jana Drechsel traf gleich dreimal (17., 19., 63.), Mieke Reil legte nach (77.) und Pia Michelle Teetz verwandelte einen Elfmeter zum Endstand (90.). Damit kassierte nun auch der VSK seine erste Niederlage der Saison.
Der TuS Fleestedt setzte sich souverän gegen Eintracht Elbmarsch durch. Matchwinnerin war Tanja Meinberg, die mit einem Dreierpack (12., 44., 57.) alle Treffer erzielte und ihrer Mannschaft drei verdiente Punkte sicherte. Für Fleestedt war es der erste Sieg nach drei sieglosen Partien in Serie.
Die VSV Hedendorf/Neukloster taten sich zunächst schwer, entschieden die Partie aber mit einem furiosen Dreifachschlag in der ersten Halbzeit. Mirja Busch (32.), Josi Saleh (35.) und Jette Kreymann (38.) sorgten früh für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit setzte Busch mit ihrem zweiten Treffer (90.+4) den Schlusspunkt.
In einem engen Match musste sich Oste/Oldendorf knapp geschlagen geben. Sarah Hildebrandt brachte die Gastgeberinnen in Führung (30.), doch Vivien Werner (38.) und Isabell Egloff (54.) trafen für A/O II. Maybritt Rinka sorgte zwar zwischenzeitlich für das 2:1 (41.), doch ein spätes Eigentor durch Joseline Fernades Garcia (87.) besiegelte die Niederlage für O/O.