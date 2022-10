Apensen übernimmt die Tabellenführung 1. Kreisklasse: Finn Dobschall der überragende Akteur beim 5:3 gegen Agathenburg/Dollern

Von Beginn an gingen die Gäste aggressiv vorne drauf, machten es dem TSV schwer, von hinten aufzubauen. Ein Freistoß sorgte für das 0:1. Julio Paruzel schoss aus dem linken Halbfeld lang vor den Kasten der Gastgeber, lang immer länger schlug die Kugel im Eck ein. Doch die Steffens-Elf antwortete postwendend. Der Mann der letzten Woche, Niklas Albers, legte für Erik Harder auf - 1:1. Kurz vor der Pause erneut die Gästeführung durch den 40-jährigen Sebastian Cord. „Unser Trainer überlegte, was man besser machen muss im zweiten Abschnitt. Wir gingen jetzt gleich vorne drauf“, meinte TSV-Obmann Leon Megow. Direkt nach Wiederbeginn gelang Finn Dobschall nach einer Flanke von Nico Ewert per Kopf der Ausgleich. Die Gastgeber setzten nach und wieder war es Finn Dobschall, der nach einem Patzer von Malte Pils per Kopf zur Stelle war und für die TSV-Führung sorgte. „Leider waren wir dann in der Mitte zu offen und kassierten nach einem Fehlpass das 3:3“, so Megow. Justin Kalwa nutzte die Gelegenheit zum Ausgleich. Aber Finn Dobschall hatte Lust auf mehr. Sein dritter Kopfballtreffer folgte im Gegenzug nach Vorarbeit von Niklas Albers. Als Dobschall wenige Minuten später im Strafraum zu Fall kam, verwandelte Nico Ewert zum 5:3. „Agathenburg/Dollern drückte in der Schlussphase, hatte ein, zwei Möglichkeiten, aber es passierte nichts mehr“, sagte der TSV-Obmann. Mit dem Sieg übernahm die Steffens-Elf die Tabellenführung der 1. Kreisklasse. Seine Mannschaft ist in der kommenden Woche spielfrei, Agathenburg empfängt den Schwinger SC.

Schiedsrichter: - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Julio Paruzel (29.), 1:1 Erik Harder (31.), 1:2 Sebastian Cord (42.), 2:2 Finn Dobschall (46.), 3:2 Finn Dobschall (52.), 3:3 Justin Kalwa (58.), 4:3 Finn Dobschall (59.), 5:3 Nico Ewert (65. Foulelfmeter)