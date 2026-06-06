Apensen tritt im Heimspiel nicht an

Der längst als Absteiger feststehende TSV hatte schon vor einiger Zeit versucht, die Partie gegen die Nordkehdinger zu verlegen. "Für uns ist es mit den Schichtgängern und ja auch durch den weiten Weg in der Woche zeitlich kaum möglich, eine schlagkräftige Mannschaft zusammen zu bekommen. Unser Kader ist ohnehin schon klein und groß schwächen will man sich dann natürlich auch nicht", begründete SG-Trainer Ernst Hülsen. Ein Wochenendtermin war nicht zu finden. "Es ging jetzt leider nicht anders", fügt Apensens Björn Bleschke an. Sportlich gesehen ist es für die SV Drochtersen/Assel IV, dem Freiburger Konkurrenten im Aufstiegskampf, natürlich nicht besonders vorteilhaft. Die Elf von Trainer Andre Matties muss jetzt am Sonntag in Wiepenkathen nachlegen, um wieder an den Nordkehdingern vorbeizuziehen.