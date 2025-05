Apensen stürzt A/0 II, Schasto mit 19 Toren!

Eine ähnliche Ausgangslage wie in Scharmbeckstotel gab es auch in Lüneburg, doch die Damen der Eintracht verschonten den SV Böhme etwas mit Gegentreffern. Fünf Tore erzielte der Tabellenzweite und sicherte sich so verdient den vierten Sieg in Serie, sodass man weiterhin Schasto auf den Fersen ist. Auch wenn es ein kleines Wunder braucht. Für den Absteiger Böhme war es das zehnte Spiel in Serie ohne Dreier.