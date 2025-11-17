Apensen Spitzenreiter, Elbmarsch macht es deutlich

Zwei Nachholspiele fanden in der Landesliga der Frauen statt, wobei einige Spiele natürlich nicht angepfiffen werden konnten. Apensen sprang auf Rang eins und Elbmarsch gewann deutlich in Westerholz beim Schlusslicht..
Eintracht Elbmarsch setzte ein klares Ausrufezeichen und feierte einen deutlichen Auswärtssieg beim Tabellenletzten. Die Gäste bestimmten von Beginn an das Tempo und gingen nach 21 Minuten durch Nadja Kühl in Führung. Westerholz hielt kämpferisch dagegen, fand offensiv jedoch kaum Wege zum Abschluss. Nach der Pause erhöhte erneut Kühl (58.) auf 0:2, ehe Hannah Rittmeier (66.) und Rabea Heyng (79.) das Ergebnis auf 0:4 stellten. Erst kurz vor Schluss gelang den Gastgeberinnen durch Alina Baden (81.) der Ehrentreffer. Die Gäste feierten den dritten Saisonsieg, bleiben aber tief im Keller.
In einem umkämpften und lange ausgeglichenen Duell behielt der TSV Apensen knapp die Oberhand. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, klare Torchancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware. Erst nach dem Seitenwechsel gelang es Apensen, mehr Druck aufzubauen. Der entscheidende Treffer fiel in der 60. Minute, als Merret Buchholz einen Angriff eiskalt vollendete. Apensen sprang nach dem vierten Sieg in Serie auf Platz eins und wird es wohl mögen, auf die Tabelle zu schauen.