Apensen Spitzenreiter, Elbmarsch macht es deutlich

Eintracht Elbmarsch setzte ein klares Ausrufezeichen und feierte einen deutlichen Auswärtssieg beim Tabellenletzten. Die Gäste bestimmten von Beginn an das Tempo und gingen nach 21 Minuten durch Nadja Kühl in Führung. Westerholz hielt kämpferisch dagegen, fand offensiv jedoch kaum Wege zum Abschluss. Nach der Pause erhöhte erneut Kühl (58.) auf 0:2, ehe Hannah Rittmeier (66.) und Rabea Heyng (79.) das Ergebnis auf 0:4 stellten. Erst kurz vor Schluss gelang den Gastgeberinnen durch Alina Baden (81.) der Ehrentreffer. Die Gäste feierten den dritten Saisonsieg, bleiben aber tief im Keller.