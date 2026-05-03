Apensen schwächt sich früh und geht unter

Unter normalen Umständen der Mann des Spiels gewesen: Yannick-Adrian Siegler hielt zwei Elfmeter. – Foto: Drechsel

Der TSV Apensen II befindet sich auf Abschiedstour in der 1. Kreisklasse. Gegen den Aufstiegsanwärter SV Agathenburg/Dollern gab es eine 0:6-Heimniederlage, Schlussmann Yannick-Adrian Siegler verhinderte dabei noch schlimmeres.

Carsten Junge, Trainer des SV Agathenburg/Dollern, wusste es schon vorher, als er sagte: "Auf Kunstrasen kommen wir gut klar. Da werden wir eine bessere Leistung zeigen, als zuletzt zuhause gegen den SV Ottensen." Und es sollte so kommen. Schon nach vier Minuten ging sein Team durch Aaron Warkehr in Führung. Eine etwas zweifelhafte Entscheidung des Schiris sollte es dem Favoriten noch einfacher machen. Finn Moje sah nach einem vermeintlichen Handspiel vor der Torlinie Rot, den fälligen Elfmeter von Justin Schüler hielt Yannick-Adrian Siegler. "Ich hätte die Rote Karte nicht gegeben, da der Arm doch eher angelegt war", gibt Carsten Junge zu.

Es sollte nicht der einzige verschossene Elfmeter bleiben. Mitte der zweiten Halbzeit vergab auch Tobias Helck kläglich. Auch diesen Schuss hielt Siegler fest. "Das war der dritte Elfer in Folge, den wir schwach vergeben", so Junge. Dennoch schossen die Gäste sechs Tore. Auch die eingewechselten Joshua Elsen und Niko Hause beteiligten hier. "Noel Nauertz saß diesmal zunächst draußen und zeigte nach seiner Einwechslung eine starke Leistung", meint Junge, der nicht immer mit der Leistung seines Teams zufrieden war. So fehlte ihm oftmals die Besetzung der Box, um weitere gefährliche Aktionen herauszuspielen. Für den TSV Apensen II gibt es keine Chance mehr auf den Klassenerhalt bei elf Zählern Rückstand und noch vier Begegnungen.

Apensens Trainer Björn Bleschke fügte noch folgendes hinzu:

"Wir hatten ein Ziel definiert und uns einen Plan zurechtgelegt. Der wurde dann leider durch das frühe Gegentor über den Haufen geworfen. Danach folgte ein strittiger Handelfmeter mit einer Roten Karte. Von dort an haben wir 65 Minuten lang versucht, das dauerhaft anlaufende A/D von unserem Tor fernzuhalten. Das ist uns zeitweise auch gelungen und man hat nicht gesehen, dass wir in der Unterzahl waren. Am Ende sind wir dann leider doch eingebrochen und A/D hatte bis zum Ende Lust auf Tore schießen", so der Coach.

Schiedsrichter: Mark Van‘t Hoenderdaal

Tore: 0:1 Aaron Warkehr (4.), 0:2 Paul Matthes (31.), 0:3 Niclas Becker (74.), 0:4 Lennox Viedts (76.), 0:5 Joshua Elsen (78.), 0:6 Niko Hause (80.)

Rot: Finn Moje (26./TSV Apensen II/Hand auf der Linie?)

Besondere Vorkommnisse: Justin Schüler (SV Agathenburg Dollern) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Yannick-Adrian Siegler (27.). Tobias Helck (SV Agathenburg Dollern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yannick-Adrian Siegler (59.).