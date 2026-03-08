Apensen mit bitterer Derbypleite

Finley Kliche markierte den Ottenser Siegtreffer. – Foto: Alexander Rickert.

Trotz früher 1:0-Führung durch Mike Bellmann gelang es dem TSV auch gegen Ottensen nicht, den Platz als Sieger zu verlassen. "Wir hatten uns viel vorgenommen für die Rückrunde und mussten leider einen weiteren Niederschlag hinnehmen", sagte TSV-Trainer Björn Bleschke. Joel Seemann sorgte noch vor dem Wechsel für den Ausgleich. Arne-Marten Kohls erzielte kurz nach Wiederbeginn das 1:2. "Spielerisch haben wir uns verbessert, nur leider möchte es mit dem Tore schießen nicht klappen und wir lassen viele unserer Chancen aus. Gleichzeitig schaffen wir es nicht, hinten den Laden dicht zu machen", so Bleschke. Hoffnung keimte auf, als Kapitän Nico Ewert nur drei Minuten nach dem Rückstand per Handelfmeter der Ausgleich gelang, doch Finley Kliche stellte zwölf Minuten vor dem Abpfiff auf 2:3. "Wir blicken nun auf den kommenden Sonntag und wollen das nächste Spiel positiv bestreiten", so der Apenser Coach. Seine Mannschaft bleibt Tabellenletzter.

Schiedsrichter: Tobias Knetsch - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Mike Bellmann (3.), 1:1 Joel Seemann (18.), 1:2 Arne-Marten Kohls (53.), 2:2 Nico Ewert (56. Handelfmeter), 2:3 Finley Kliche (78.).