Apensen kämpft sich zum Remis

Es folgt ein Spielbericht von Apensens Trainer Björn Bleschke:

"Wir sind gut in die Partie gestartet und kontrollierten das Spiel. Wenn wir die erarbeiteten Torchancen besser nutzen, gehen wir verdient in Führung. Nach dem Gegentor, welches durch eine Ecke fiel, haben wir den Faden etwas verloren und Oste/Oldendorf mehr am Spiel teilhaben lassen. Wir dürfen uns nicht beklagen, wenn wir in der Phase noch weitere Gegentore bekommen.

Oste/Oldendorf erhöht

Nach der Halbzeit haben wir den Druck nochmals erhöht, müssen aber auch hier einfach mehr aus unseren Möglichkeiten machen und dann war es ein Konter des FC, der zum 0:2 führte. Auch in der zweiten Halbzeit hatte O/O immer wieder Chancen, die Führung weiter auszubauen. Meine Mannschaft hat aber keinesfalls die Köpfe hängen lassen, sondern weiter versucht, alles nach vorne zu schmeißen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Und dann war es der Rückkehrer Johann Naruga, der mit einem Fernschuss aus dem Nichts den Anschlusstreffer erzielte. Das erlösende 2:2 fiel, nachdem die Gäste im Anschluss an eine Ecke zwar den Ball klärten, aber nicht richtig rausrückten. Unser Keeper schaltete schnell, chippte den Ball in den Strafraum und Naruga überköpfte den Keeper zum erkämpften Ausgleich. Am Ende behielten wir den Punkt gerne in Apensen", sagte der TSV-Trainer zum Spiel.

Schiedsrichter: Philipp Hollmann - Tore: 0:1 Arthur Bastron (33.), 0:2 John Joel Orban (70.), 1:2 Johann Naruga (81.), 2:2 Johann Naruga (90.)