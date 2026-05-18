Apensen holt Punkt im Spitzenspiel - Pokalsieger O/O fehlt die Energie

– Foto: Rolf Schmietow

Apensen belohnt sich mit spätem Ausgleich, Oste/Oldendorf steckt das Finale noch in den Knochen und A/O II gewinnt das Derby. So lief es in der Frauen-Landesliga.

Der nächste Punkt der Moral: Tabellenführer Apensen schlägt im Spitzenspiel zweimal zurück und wahrt den Vorsprung von mindestens drei Zählern auf den direkten Verfolger Eintracht Lüneburg. „Die Mannschaft hat bis zum Schluss an sich geglaubt, alles investiert und sich am Ende mit dem späten Ausgleich belohnt“, sagt Kapitänin Pia Teetz. „Unterm Strich nehmen wir einen Punkt mit, der auf unserer geschlossenen Teamleistung und unserem großen Einsatz basiert.“ Tore: 1:0 (35.) Schneiders, 1:1 (53.) J. Drechsel, 2:1 (81.) Schneiders, 2:2 (90.+2) J. Drechsel.

„Wir haben es gar nicht schlecht gemacht“

Nach dem kräftezehrenden und emotionalen Bezirkspokalsieg am Donnerstag fehlte dem FC Oste/Oldendorf ein wenig die nötige Energie, um in der Liga Zählbares zu holen.

„Die Anstrengungen steckte uns schon noch in den Knochen“, verrät Trainer Maik Ratje. „Wir haben es gar nicht schlecht gemacht, das 1:1 wäre auch ein gerechtes Ergebnis gewesen.“ Tore: 0:1 (54.) Rosebrock-Heemsoth, 1:1 (78.) Albers, 1:2 (85.) Kämmer.

Hedendorf vor wichtigem Spiel