 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Apensen holt Punkt im Spitzenspiel - Pokalsieger O/O fehlt die Energie

A/O II siegt auswärts

von Tageblatt · Heute, 05:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rolf Schmietow

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Frauen Landesliga
Westerholz
Ahlerstedt/O II
TSV Apensen
Osterholz

Apensen belohnt sich mit spätem Ausgleich, Oste/Oldendorf steckt das Finale noch in den Knochen und A/O II gewinnt das Derby. So lief es in der Frauen-Landesliga.

Sa., 16.05.2026, 17:00 Uhr
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
2
2
Abpfiff

Der nächste Punkt der Moral: Tabellenführer Apensen schlägt im Spitzenspiel zweimal zurück und wahrt den Vorsprung von mindestens drei Zählern auf den direkten Verfolger Eintracht Lüneburg. „Die Mannschaft hat bis zum Schluss an sich geglaubt, alles investiert und sich am Ende mit dem späten Ausgleich belohnt“, sagt Kapitänin Pia Teetz. „Unterm Strich nehmen wir einen Punkt mit, der auf unserer geschlossenen Teamleistung und unserem großen Einsatz basiert.“ Tore: 1:0 (35.) Schneiders, 1:1 (53.) J. Drechsel, 2:1 (81.) Schneiders, 2:2 (90.+2) J. Drechsel.

„Wir haben es gar nicht schlecht gemacht“

Gestern, 14:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
MTV Jeddingen
MTV JeddingenJeddingen
1
2
Abpfiff

Nach dem kräftezehrenden und emotionalen Bezirkspokalsieg am Donnerstag fehlte dem FC Oste/Oldendorf ein wenig die nötige Energie, um in der Liga Zählbares zu holen.

„Die Anstrengungen steckte uns schon noch in den Knochen“, verrät Trainer Maik Ratje. „Wir haben es gar nicht schlecht gemacht, das 1:1 wäre auch ein gerechtes Ergebnis gewesen.“ Tore: 0:1 (54.) Rosebrock-Heemsoth, 1:1 (78.) Albers, 1:2 (85.) Kämmer.

Hedendorf vor wichtigem Spiel

Gestern, 15:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
0
4

Klare Angelegenheit in Hedendorf: Die SV Ahlerstedt/Ottendorf II beendet den kleinen Lauf der VSV nach zwei Siegen am Stück. Während A/O damit den Klassenerhalt endgültig sichert, müssen die Hedendorferinnen gegen Kellerkind Wohnste in der kommenden Woche den entscheidenden Schritt gehen. Tore: 0:1 (16.) L. Höft, 0:2 (39.) Ernst, 0:3 (72.) L. Höft, 0:4 (74.) Fitschen.