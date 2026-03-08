Apensen gewinnt Landesliga-Derby und übernimmt die Tabellenführung

Oberligist A/O meldet sich mit einem Auswärtssieg zurück. Apensen entscheidet ein torreiches Derby für sich. Doch Gegner Hedendorf zeigt große Moral.
Ahlerstedts Matchplan geht gleich im ersten Spiel nach der Winterpause auf. Eine Liga tiefer liefern sich Apensen und Hedendorf ein torreiches Duell.
Oberliga Niedersachsen
A/O ist mit einem Sieg aus der Winterpause zurückgekehrt. Die Gäste überließen dem TuS Büppel vermehrt den Ballbesitz, um selbst ins Umschaltspiel zu finden. Der Matchplan ging hervorragend auf. Büppel hatte zwar klare Feld- und Ballvorteile, A/O bestrafte die Fehler des Tabellennachbarn aber konsequent.
„Wir haben uns vorgenommen, mit einem Sieg aus der Winterpause zurückzukommen“, sagt Trainer Benjamin Saul, dessen Team der Klassenerhalt bei nur einem Absteiger rechnerisch kaum noch zu nehmen ist. „Wir wollen die Rückserie zum Aufbau für die neue Saison nutzen.“
Tore: 0:1 (3.) Günther, 0:2 (34.) Rexin, 1:2 (39.) Brendel, 1:3 (57.) Scheil, 2:3 (59.) Duetsch.
Landesliga Lüneburg
Der TSV Apensen hat nicht nur das Derby gegen die VSV für sich entschieden, sondern ist vorerst sogar Tabellenführer.Zunächst entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, bei dem sich beide Teams immer wieder in die Gefahrenzone kombinierten. Mit einem Dreierpack drehte Alina Maack das Geschehen zugunsten des TSV.
Die VSV verkürzten immer wieder den Rückstand, Apensen verpasste es wiederum, den Deckel frühzeitig draufzumachen, sodass erst der Schlusspfiff die gewünschte Erlösung brachte.„Wir haben uns als Mannschaft jeden Ball erkämpft und freuen uns über die wichtigen drei Punkte“, sagt TSV-Kapitänin Pia Teetz. „Mit dem Einsatz und dem Kampfgeist, den wir heute gezeigt haben, sind wir sehr zufrieden.“
Tore: 0:1 (17.) Hennings, 1:1 (25.), 2:1 (44.) und 3:1 (49.) alle Maack, 3:2 (55.) Busch, 4:2 (62.) P. Oelkers, 4:3 (63.) Schmuckall. (stu)