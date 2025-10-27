– Foto: Schmietow

Apensen gewinnt Derby - A/O II mit zwölf unerklärlichen Minuten „So können wir die Klasse nicht halten und für uns geht es nur um den Klassenerhalt"

Oberligist A/O hadert mit der Chancenausbeute, Landesligist Apensen hat die mehrwöchige Pause gut weggesteckt, Hedendorf ist jetzt Zweiter - so lief es im Frauenfußball.

Am Ende machten nur Kleinigkeiten den Unterschied: Die Jesteburgerin Nina Bichler dribbelte von der Mittellinie entschlossen los, scheiterte an Torhüterin Emily Blanken, bekam aber auch den Rebound und netzte zum entscheidenden Treffer ein.

„Wir waren einmal nicht wach“, sagt A/O-Coach Benjamin Saul. „Es wäre mehr drin gewesen, aber wir hätten weitere 90 Minuten spielen können und hätten das Tor nicht getroffen.“ Tor: 0:1 (31.) Bichler.

Landesliga Frauen

Tore: 0:1 (16.) Dammann, 0:2 (55.) L. Höft, 1:2 (56.) Sievers, 2:2 (59.), 3:2 (67.) beide Prüfer. Kushov schießt Apensen zum Sieg A/O hatte alles im Griff und befand sich auf dem besten Weg, die drei Punkte mitzunehmen. „Dann kassieren wir ein Murmeltor nach einer Ecke und haben zwölf unerklärliche Minuten“, hadert Trainer Joachim Höft. „Wir haben Stelle danach zwar wieder eingeschnürt, aber leider das Tor nicht gemacht – eine unnötige Niederlage.“

„Die Erleichterung ist riesengroß“, sagt Zerwas, dessen Spielerin Alina Maack Oldendorfs Torjägerin Laura Hellwege gut aus dem Spiel nahm. Auf der anderen Seite bleibt O/O im Tabellenkeller abstiegsgefährdet. Trainer Maik Ratje: „So können wir die Klasse nicht halten und für uns geht es nur um den Klassenerhalt.“ Tore: 0:1 (18.), 0:2 (33.) beide Kushov, 1:2 (60.), 1:3 (90.+2) Kushov.

Dass der TSV Apensen aus einer vierwöchigen Spielpause kam, war den Gästen kaum anzumerken. Das Team von Harald Zerwas attackierte O/O schon früh im Aufbauspiel und legte über Dreifachtorschützin Jolina Kushov im ersten Abschnitt den Grundstein zum Erfolg.