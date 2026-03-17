Apensen feiert sechsten Sieg in Folge A/O II macht es fast zweistellig von Tageblatt · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Schmietow

Tabellenführer Apensen meistert eine schwere Aufgabe. O/O und A/O II können ebenso zufrieden sein. Nur die VSV erleben in der Landesliga einen Totalausfall.

Sa., 14.03.2026, 16:30 Uhr TSV Apensen TSV Apensen Eintracht Elbmarsch E. Elbmarsch 3 2 Abpfiff

Apensen bleibt an der Landesliga-Spitze und feiert bereits den sechsten Sieg in Serie. Dabei ließ sich der TSV auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand und einem späten Ausgleich nicht aus der Bahn werfen.

„Wir sind unserem Spiel treu geblieben und haben uns immer wieder nach vorne kombiniert“, resümiert Kapitänin Pia Teetz. „Mit großem Einsatz, viel Kampf und einer geschlossenen Mannschaftsleistung brachten wir den Vorsprung schließlich über die Zeit und sicherten uns einen hart erarbeiteten Sieg.“ Tore: 0:1 (8.) El-Zein, 1:1 (11.) und 2:1 (25.) beide Drechsel, 2:2 (80.) Neckel, 3:2 (81.) Maack.



Die Ahlerstedterinnen melden sich mit einem Schützenfest aus der Winterpause zurück. Allerdings war der Tabellenletzte auch stark ersatzgeschwächt angereist und konzentrierte sich auf die Defensivaufgaben. „Gegen einen tiefstehenden Gegner musst du trotzdem erst mal vernünftig spielen“, sagt Trainer Joachim Höft. „Das haben wir gut gemacht und uns gute Chancen erarbeitet.“ Tore: 1:0 (17.) Scheil, 2:0 (21.) Egloff, 3:0 (23., ET) Blaszkiewicz, 4:0 (34.) T. Höft, 5:0 (48.) Egloff, 6:0 (64.) Borchers, 7:0 (67.) T. Höft, 8:0 (84.) Dammann, 9:0 (86.) L. Höft.







In der Vorbereitung missfiel O/O-Cheftrainer Maik Ratje, dass sein Team immer nur über einen Durchgang die gewünschte Leistung auf den Platz brachte. „Heute war das eine gute Reaktion vom Team, das es sehr gut gemacht hat“, lobt Ratje nach der Achterbahnfahrt gegen Stelle. „Wir haben unser Spiel über beide Zeiten durchgezogen und deswegen bin ich sehr zufrieden.“ Tore: 1:0 (30.) Rinka, 1:1 (42.), 1:2 (46.), 2:2 (56.) Hellwege, 3:2 (59.) Peter, 3:3 (79.), 4:3 (85.) Rinka. In der Vorbereitung missfiel O/O-Cheftrainer Maik Ratje, dass sein Team immer nur über einen Durchgang die gewünschte Leistung auf den Platz brachte. „Heute war das eine gute Reaktion vom Team, das es sehr gut gemacht hat“, lobt Ratje nach der Achterbahnfahrt gegen Stelle. „Wir haben unser Spiel über beide Zeiten durchgezogen und deswegen bin ich sehr zufrieden.“ Tore: 1:0 (30.) Rinka, 1:1 (42.), 1:2 (46.), 2:2 (56.) Hellwege, 3:2 (59.) Peter, 3:3 (79.), 4:3 (85.) Rinka.

