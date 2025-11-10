Apensen feiert den dritten Sieg in Folge und hofft auf eine „Reise“

– Foto: Cedric Siefker

Oberligist A/O geht mit einem Erfolg in die frühe wie verdiente Winterpause. Die Landesligisten haben sich stabilisiert und zeigten das am Spieltag.

Die Ahlerstedterinnen kontrollierten das Spiel, gerieten aber nach einem individuellen Fehler in Rückstand. Trotzdem ließ sich die Spielvereinigung davon nicht aus der Bahn werfen und drehte die Partie. Anschließend ließ sich A/O tief fallen und überstand die kritischen Momente, um nun mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen. „Wir freuen uns über die drei Punkte und den guten Abschluss“, sagt Trainer Benjamin Saul. Tore: 0:1 (13.) Wulftange, 1:1 (34.) Günther, 2:1 (51.) und 3:1 (59.) beide Riwny.

Landesliga Lüneburg

Mit dem dritten Sieg am Stück reiht sich der TSV Apensen vorsichtig im oberen Tabellendrittel ein. „Heute hat von Anfang an alles gestimmt“, freut sich Trainer Harald Zerwas. „Wir haben nur unsere Chancen nicht genutzt, was direkt bestraft wurde. Ich bin stolz auf meine Mannschaft – mal sehen, wo die Reise hingeht.“ Tore: 0:1 (23.) Nimmerjahn, 1:1 (27.) Teetz, 2:1 (41.) J. Drechsel, 2:2 (45.+1) Grizmann, 3:2 (45.+2) Buchholz, 4:2 (76., Elfm.) Teetz.

Die VSV lieferten eine starke Vorstellung, ließen aber im ersten Durchgang ihre Möglichkeiten für den Auswärtssieg liegen. „Lüneburg ist ein starker Gegner, deswegen wären wir mit dem einen Punkt im Vorhinein zufrieden gewesen“, sagt Trainerin Alina Schuldt. „Wir haben eine richtig starke Leistung und ein anderes Gesicht im Vergleich zum Pokalspiel gezeigt – deswegen ist es nun ein bisschen schade, dass wir nicht gewonnen haben.“

In einer wilden Schlussphase erzwang Oste/Oldendorf den dritten Pflichtspielsieg am Stück. „Nach der Pause war ein kleiner Bruch in unserem Spiel“, sagt Trainer Maik Ratje, dessen Team nun wieder ein ordentliches Polster auf die Abstiegszone hat. „Das war ein immens wichtiger Sieg, ich bin glücklich, dass nun Winterpause ist.“ Tore: 0:1 (11.) Paul, 1:1 (24.) Albers, 2:1 (43.) Hellwege, 2:2 (79.) Noll, 3:2 (81.) Hellwege, 3:3 (84.) Twiehaus, 4:3 (86.) Hausam.