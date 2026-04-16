 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielbericht

Apensen feiert achten Sieg in Folge

von Tageblatt · Heute, 16:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rolf Schmietow

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Frauen Landesliga
TSV Apensen
SG Wohnste/Holvede/Ippensen

Der TSV Apensen setzt seine unheimliche Siegesserie einfach fort - der achte Dreier in Serie.

Gestern, 19:45 Uhr
SG Wohnste/Holvede/Ippensen
SG Wohnste/Holvede/IppensenSG Wohnste/Holvede/Ippensen
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
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Abpfiff

Apensens Landesliga-Fußballerinnen sind an der Tabellenspitze nicht auszubremsen. Mit einem sehenswerten Treffer führte Torjägerin Jana Drechsel den Tabellenführer auf die Siegerstraße (33.).

„Nach der Halbzeit wurde Wohnste stärker, ohne dabei zwingende Torchancen zu haben“, analysiert Trainer Harald Zerwas. „Sie standen höher und wir hätten durch Entlastungsangriffe das 2:0 machen müssen.“


Schließlich war es ein Handelfmeter von Kapitänin Pia Teetz, der den Gästen die gewünschte Erlösung brachte (85.). Der TSV erarbeitet sich damit einen Vorsprung von acht Zählern an der Spitze, der MTV Jeddingen kann den Rückstand über Nachholspiele allerdings aus eigener Kraft auf drei Punkte verkürzen.

Tore: 0:1 (33.) J. Drechsel, 0:2 (82., HE.) Teetz.