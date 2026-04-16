Apensen feiert achten Sieg in Folge

– Foto: Rolf Schmietow

Der TSV Apensen setzt seine unheimliche Siegesserie einfach fort - der achte Dreier in Serie.

Apensens Landesliga-Fußballerinnen sind an der Tabellenspitze nicht auszubremsen. Mit einem sehenswerten Treffer führte Torjägerin Jana Drechsel den Tabellenführer auf die Siegerstraße (33.).

„Nach der Halbzeit wurde Wohnste stärker, ohne dabei zwingende Torchancen zu haben“, analysiert Trainer Harald Zerwas. „Sie standen höher und wir hätten durch Entlastungsangriffe das 2:0 machen müssen.“