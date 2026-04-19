Apensen beendet im Derby Negativserie 1. Kreisklasse: Ampelkarte für Noah Nikutowski - Erik Harder rettet Punkt von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der Treffer von Simon Bockelmann reichte nicht zum Sieg. – Foto: Michael Brunsch

Der TSV Apensen II bleibt auswärts zwar weiter ohne Sieg, erkämpfte sich aber im Derby beim TuS Harsefeld III ein 1:1 Unentschieden und beendete eine Niederlagenserie von sieben Spielen. Dennoch vergrößerte sich der Rückstand zum rettenden 11. Platz auf acht Punkte.

In einem sehr ausgeglichenen Derby hätte es zur Pause bereits 3:3 stehen können, doch zwei gute Torwartleistungen, Justin Beneke auf Harsefelder Seite und Malte Buschmann bei den Gästen, vereitelten einige gute Gelegenheiten. "Das machten beide Keeper im ersten Durchgang schon sehr gut", sagt Apensens Trainer Björn Bleschke. In der 73. Minute war Buschmann dann allerdings doch geschlagen. Eine von Simon Bockelmann getretene Ecke landete direkt zum 1:0 im Netz. Die nächste Niederlage des TSV Apensen II war vorprogrammiert. "Wir steckten aber nicht auf, zeigten ein anderes Gesicht, als zuletzt", freut sich Bleschke. Apensen gleicht aus