Apensen beendet im Derby Negativserie

Der TSV Apensen II bleibt auswärts zwar weiter ohne Sieg, erkämpfte sich aber im Derby beim TuS Harsefeld III ein 1:1 Unentschieden und beendete eine Niederlagenserie von sieben Spielen. Dennoch vergrößerte sich der Rückstand zum rettenden 11. Platz auf acht Punkte.
In einem sehr ausgeglichenen Derby hätte es zur Pause bereits 3:3 stehen können, doch zwei gute Torwartleistungen, Justin Beneke auf Harsefelder Seite und Malte Buschmann bei den Gästen, vereitelten einige gute Gelegenheiten. "Das machten beide Keeper im ersten Durchgang schon sehr gut", sagt Apensens Trainer Björn Bleschke. In der 73. Minute war Buschmann dann allerdings doch geschlagen. Eine von Simon Bockelmann getretene Ecke landete direkt zum 1:0 im Netz. Die nächste Niederlage des TSV Apensen II war vorprogrammiert. "Wir steckten aber nicht auf, zeigten ein anderes Gesicht, als zuletzt", freut sich Bleschke.
Apensen gleicht aus
Einen Schuss von Erik Harder ließ Beneke nur fünf Minuten nach dem Harsefelder Führungstreffer durch die Hände rutschen. So retteten die Gäste immerhin einen Zähler. "Wir spielten jetzt schnell nach vorne und nach dem Spiel ärgerten sich meine Spieler, dass wir nicht noch gewonnen haben", so der Apenser Coach. Ob dieser eine Punkt am Ende noch etwas bringt, bleibt abzuwarten bei acht Punkten Rückstand. "Wir kämpfen weiter. Wer weiß, was noch möglich ist", sagt Björn Bleschke abschließend. In der Schlussminute sah Harsefelds Noah Nikutowski die Ampelkarte.
Schiedsrichter: Maik-Leon Gehrke - Tore: 1:0 Simon Bockelmann (73.), 1:1 Erik Harder (78.)
Gelb-Rot: Noah Nikutowski (90./TuS Harsefeld III/Foul)