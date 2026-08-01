AOK Rheinland/Hamburg und Borussia stärken Gesundheitsengagement Die Gesundheitskasse AOK Rheinland/Hamburg übernimmt die rnGesundheitspartnerschaft der Frauen- und der Jugendmannschaften von Borussia Mönchengladbach. Die Präsenz auf dem Trikot macht die Partnerschaft sichtbar und steht für die gemeinsame Verantwortung, in Sachen Gesundheit. Die Zusammenarbeit läuft zunächst bis zum Ende der Saison 2026/27. von Borussia Mönchengladbach · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Gladbach richtet den Blick auf die Gesundheit – Foto: Julia Sahr

Die AOK Rheinland/Hamburg verbindet mit Borussia eine langjährige Gesundheitspartnerschaft. Gemeinsam nutzen beide Partner die Strahlkraft des Sports, mit dem Ziel, Gesundheit, Prävention und Gesundheitskompetenz in den Alltag der Menschen zu tragen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei nun auch auf den Frauen- und Nachwuchsteams. Sie bieten einen idealen Zugang, um Kinder, Jugendliche und Familien frühzeitig für einen gesunden Lebensstil zu sensibilisieren. Ergänzt wird dieses Engagement weiterhin durch gemeinsame Aktivitäten im JünterClub sowie in der Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit.

Auch künftig stehen Gesundheitsförderung und Prävention im Mittelpunkt der

Kooperation. Gemeinsam wollen Borussia und die AOK Rheinland/Hamburg die

Menschen für einen gesunden Lebensstil begeistern und Bewegung nachhaltig

fördern. Mit der Übernahme der Gesundheitspartnerschaft für die Frauen und die

Jugend unterstreicht die Gesundheitskasse zugleich die wachsende Bedeutung des

Nachwuchs- und Frauenfußballs. AOK als verlässlicher Partner Marcel Cox, Direktor Sponsoring Borussia: „Die AOK Rheinland/Hamburg ist seit

vielen Jahren ein verlässlicher Partner. Gemeinsam setzen wir zahlreiche Projekte

rund um Gesundheit, Prävention und gesellschaftliche Verantwortung um. Dass die

AOK sich nun als Partner unserer Frauen und Jugend, engagiert freut uns sehr und

zeigt das große Vertrauen in unsere gemeinsame Arbeit."

Mirko Sandmöller, Direktor Nachwuchsleistungszentrum Borussia: „Gesundheit und

Persönlichkeitsentwicklung sind wichtige Bestandteile unserer Nachwuchsarbeit. Mit

der AOK Rheinland/Hamburg haben wir einen Partner an unserer Seite, der diese

Werte teilt und unsere Arbeit seit Jahren mit großem Engagement unterstützt. Diese

Partnerschaft ist deshalb ein wichtiges Signal für unseren Nachwuchs.“ Daniel Weber, Sportlicher Leiter Frauen- und Mädchenfußball Borussia: „Die neue

Partnerschaft ist ein starkes Zeichen für den Frauen- und Mädchenfußball bei

Borussia. Gemeinsam mit der AOK Rheinland/Hamburg wollen wir optimale

Rahmenbedingungen schaffen und Spielerinnen nicht nur sportlich, sondern auch in

den Bereichen Gesundheit und Prävention begleiten.“