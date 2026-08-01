AOK Rheinland/Hamburg und Borussia stärken Gesundheitsengagement

Die AOK Rheinland/Hamburg verbindet mit Borussia eine langjährige Gesundheitspartnerschaft. Gemeinsam nutzen beide Partner die Strahlkraft des Sports, mit dem Ziel, Gesundheit, Prävention und Gesundheitskompetenz in den Alltag der Menschen zu tragen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei nun auch auf den Frauen- und Nachwuchsteams. Sie bieten einen idealen Zugang, um Kinder, Jugendliche und Familien frühzeitig für einen gesunden Lebensstil zu sensibilisieren. Ergänzt wird dieses Engagement weiterhin durch gemeinsame Aktivitäten im JünterClub sowie in der Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit.
Auch künftig stehen Gesundheitsförderung und Prävention im Mittelpunkt der
Kooperation. Gemeinsam wollen Borussia und die AOK Rheinland/Hamburg die
Menschen für einen gesunden Lebensstil begeistern und Bewegung nachhaltig
fördern. Mit der Übernahme der Gesundheitspartnerschaft für die Frauen und die
Jugend unterstreicht die Gesundheitskasse zugleich die wachsende Bedeutung des
Nachwuchs- und Frauenfußballs.
Marcel Cox, Direktor Sponsoring Borussia: „Die AOK Rheinland/Hamburg ist seit
vielen Jahren ein verlässlicher Partner. Gemeinsam setzen wir zahlreiche Projekte
rund um Gesundheit, Prävention und gesellschaftliche Verantwortung um. Dass die
AOK sich nun als Partner unserer Frauen und Jugend, engagiert freut uns sehr und
zeigt das große Vertrauen in unsere gemeinsame Arbeit."
Mirko Sandmöller, Direktor Nachwuchsleistungszentrum Borussia: „Gesundheit und
Persönlichkeitsentwicklung sind wichtige Bestandteile unserer Nachwuchsarbeit. Mit
der AOK Rheinland/Hamburg haben wir einen Partner an unserer Seite, der diese
Werte teilt und unsere Arbeit seit Jahren mit großem Engagement unterstützt. Diese
Partnerschaft ist deshalb ein wichtiges Signal für unseren Nachwuchs.“
Daniel Weber, Sportlicher Leiter Frauen- und Mädchenfußball Borussia: „Die neue
Partnerschaft ist ein starkes Zeichen für den Frauen- und Mädchenfußball bei
Borussia. Gemeinsam mit der AOK Rheinland/Hamburg wollen wir optimale
Rahmenbedingungen schaffen und Spielerinnen nicht nur sportlich, sondern auch in
den Bereichen Gesundheit und Prävention begleiten.“
Sabine Deutscher, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg: „Gesundheit
entsteht dort, wo Menschen leben, lernen und ihre Freizeit verbringen – genau
deshalb sind Vereine so wichtige Partner für uns als Gesundheitskasse. Gemeinsam
mit Borussia Mönchengladbach schaffen wir Angebote, die das gesunde Aufwachsen
von Kindern und Jugendlichen fördern und die Gesundheit von Frauen gezielt
stärken. Wir begeistern Menschen so frühzeitig für einen gesunden Lebensstil und
verankern Gesundheit nachhaltig im Alltag.“