AOK Niedersachsen: Gewinne 8.000 EUR für deinen Verein

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Sport verbindet, stärkt den Teamgeist und hält gesund. Doch oft fehlen Vereinen die finanziellen Mittel, um neue Ideen umzusetzen oder dringend benötigte Anschaffungen zu realisieren. Genau hier setzt das Gewinnspiel der AOK Niedersachsen an.

Das Beste daran: Jede Mannschaft hat die gleiche Chance. Die Gewinner werden per Glückslos ermittelt. Entscheidend ist, möglichst viele Menschen für die Teilnahme zu begeistern.

Ob neue Fitnessgeräte für das Aufwärmtraining, moderne Ausstattung für die Jugend, ein gemeinsames Trainingslager oder ein anderes Projekt, das eure Mannschaft nach vorne bringt – mit etwas Glück könnt ihr 8.000 Euro für eine gesunde Investition gewinnen.

Jetzt ist Teamgeist gefragt! Aktiviert eure Vereinsmitglieder, Freunde, Familien und Fans. Je mehr Menschen aus eurem Umfeld mitmachen und eure Mannschaft unterstützen, desto größer wird eure Präsenz beim Gewinnspiel.

Ein zusätzlicher Tipp: Nutzt eure Social-Media-Kanäle und teilt den Aufruf in euren Vereinsgruppen. Oft reichen schon wenige Klicks, um viele Unterstützerinnen und Unterstützer zu erreichen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FuPa Lüneburg (@fupa_lueneburg)

So einfach funktioniert die Teilnahme

8.000 Euro Budget für eine gesunde Investition im Verein gewinnen

Vereinsmitglieder, Freunde und Familien zum Mitmachen motivieren

Die Gewinnermannschaft wird per Glückslos ermittelt

Das Gewinnspiel über die Vereinskanäle teilen und gemeinsam die Chance nutzen

Jetzt mitmachen!

Als Gesundheitskasse engagiert sich die AOK Niedersachsen für den Breitensport und unterstützt Vereine dabei, ihre Projekte für ein gesundes Vereinsleben zu verwirklichen.

Ganz gleich, ob euer Wunsch neue Trainingsmaterialien, eine bessere Ausstattung oder ein besonderes Mannschaftserlebnis ist – jetzt ist die Gelegenheit, eure Idee Wirklichkeit werden zu lassen.

Link: Jetzt teilnehmen, Vereinsmitglieder aktivieren und mit etwas Glück 8.000 Euro für eure Mannschaft gewinnen!