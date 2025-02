A/O/B/H/H-Junioren jetzt Tabellenführer

Dabei sah es in den Anfangsminuten gar nicht mal so schlecht für die Gäste aus Hamburg aus. Der ETV erspielte sich zu Beginn einige Möglichkeiten. „Zu Anfang sah es bei uns etwas wacklig aus“, so JFV-Coach Olaf Lakämper.

„Wir haben heute gegen einen sehr, sehr starken Gegner verloren“, so ETV-Trainer Jasper Hölscher. „Das war schon ein sehr reifer Fußball, was der JFV hier heute geboten hat. Da konnten wir nicht auf Augenhöhe mithalten.“

Doch in der Minute 13 hatte JFV-Kapitän Jonas Lüdemann seinen großen Auftritt. Nach einem zunächst abgewehrten Ball zog er aus 20 Metern direkt ab und der Ball flog unhaltbar ins Eck zum 1:0 für die Gastgeber. „Ein geiles Tor“, so Lakämper.

Lino Starre mit entscheidender Szene

Auch nach diesem Gegentor konnten die Gäste aus der Hansestadt noch einigermaßen mithalten. Doch besser, gefährlicher agierte nun die Lakämper-Elf. „Ich denke, wir haben den Gegner gut bespielt. Das war insgesamt ein grundsolider Auftritt von uns“, so JFV-Akteur Tjade Motzkus.

Die nächste entscheidende Szene in diesem Spiel hatte Lino Starre. Nach einem langen Ball lief er seinen Gegenspielern davon und traf zum 2:0 für die Gastgeber (22.). Es war kein unumstrittenes Tor. „Aus unserer Sicht kam der Torschütze aus dem Abseits“, so Gäste-Trainer Hölscher, dessen Team nach der Pause ihre beste Phase haben sollte.

ETV-Druck nach Halbzeit schadlos überstanden

In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit drängten die Gäste auf das Anschlusstor - aber ohne Erfolg. Anders die Platzherren, die in der 61. Minute auf 3:0 erhöhten. Nach einem Zuspiel von Phillip Wilkens, der ebenso wie Clemens Bordewieck später verletzt ausgewechselt werden musste, erzielte Laurens Otten sein erstes Saisontor für den JFV.

Die Begegnung war danach mehr oder weniger entschieden. Der selbst gefoulte Ruwen Albrecht verwandelte elf Minuten vor Ende noch einen Strafstoß zum 4:0.

In der Schlussphase erlaubte sich die Lakämper-Elf noch einige Nachlässigkeiten, und Michele Scalzi traf per Heber zum 1:4 für den ETV (82.). „Da waren wir etwas fahrlässig“, so Olaf Lakämper. „Ansonsten war das aber ein toller Auftakt für das Spieljahr 2025. Das war spielerisch richtig gut, was wir gezeigt haben.“

Damit übernahm der JFV auch wieder die Tabellenführung in der Regionalliga, da der VfB Oldenburg, der direkt vor diesem ersten Rückrundenspiel Chef-Trainer Burak Bahar entlassen hatte, gegen Hildesheim eine 1:2-Niederlage hinnehmen musste.