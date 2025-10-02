– Foto: Clemens Budde

A/O-Youngster Noah Kirsch krönt sein Herren-Debüt Fußballer der Woche Verlinkte Inhalte Landesliga Lüneburg Ahlerstedt/O Noah Loris Kirsch

Für A/O-Fußballer Noah Kirsch fühlte sich das Auswärtsspiel bei Treubund Lüneburg fast wie ein Heimspiel an. Kein Wunder: Der 18-Jährige wohnt in Lüneburg und hatte es am Sonntag gerade mal sieben Minuten bis zum Sportpark an der Uelzener Straße. „Ich habe lange geschlafen, hatte keine lange Anreise - es war sehr entspannt“, sagt der Flügelspieler.

Eigentlich spielt Kirsch mit dem JFV A/O/B/H/Heeslingen in der U19-Regionalliga. Doch wegen personeller Probleme rückte er am Wochenende in den Landesliga-Kader der A/O-Herren - und erzielte 18 Minuten nach seiner Einwechslung das Tor des Tages. „Ich wollte, dass wir das Spiel noch irgendwie gewinnen. Aber dass ich selbst treffe, hatte ich nicht wirklich im Kopf.“ A/O zurzeit auf U19-Talente angewiesen

Trainer Kevin Speer ist froh über die gute Zusammenarbeit mit der U19. „Wir sind sehr glücklich, dass die Jungs auch Erfolgserlebnisse sammeln können, wie jetzt Noah am Wochenende.“ Kirsch kam zur vergangenen Saison zum JFV, nachdem sein Team in Lüneburg aus der U18-Landesliga abgestiegen war. Die aktuelle Saison in der U19-Regionalliga läuft jedoch durchwachsen. „Wir haben schon einige Punkte unnötig liegen gelassen“, sagt er. Sein persönliches Ziel: „So hoch spielen wie möglich.“